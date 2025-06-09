Найкращі образи зірок на червоній доріжці Tony Awards 2025 (фото)
Гламур, стиль і велике театральне свято - саме такою видалась червона доріжка премії Tony Awards 2025. Зірки зібрались у Нью-Йорку, аби не лише вшанувати найкращих у світі театру, а й продемонструвати свої модні “луки”.
Найяскравіші образи зірок - у нашій добірці на РБК-Україна (проект Styler).
Ніколь Шерзінгер
Ніколь Шерзінгер буквально сяяла на червоній доріжці у яскраво-червоній сукні без бретелей, щедро всипаній блискітками.
Образ доповнили діамантове кольє, розкішний макіяж із червоними губами в тон сукні та елегантна зачіска із зачесаним назад волоссям.
До речі, для Ніколь ця ніч стала особливою - вона здобула перемогу у номінації на премію Tony за роль Норми Десмонд у відновленій постановці "Бульвар Сансет".
Ніколь Шерзінгер (фото: Getty Images)
Синтія Еріво
Замість очікуваного образу Ельфаби з мюзиклу Wicked, Синтія Еріво обрала витончену альтернативу - двокомпонентний ансамбль від Schiaparelli: вишитий піджак і спідниця з відкритими плечима.
Родзинкою стали не лише прикраси від Fope, а й фірмовий манікюр, якому Синтія ніколи не зраджує.
Cинтія Еріво (фото: Getty Images)
Джордж та Амаль Клуні
Джордж Клуні знову підтвердив звання "сріблястої лисиці", з’явившись у класичному смокінгу.
Але всі погляди були прикуті до його дружини Амаль, яка виглядала приголомшливо у білій сукні, щедро оздобленій перлами.
Хоча актор не отримав статуетку за роль у фільмі "На добраніч і удачі", за стилем вони вже виграли - найкраща пара вечора без сумніву!
Джордж та Амаль Клуні (фото: Getty Images)
Леслі Одом-молодший
Зірка "Гамільтона" Леслі Одом-молодший привніс дух сучасної чоловічої моди на червону доріжку. Його вибір - смугастий костюм-трійка від Fear of God у поєднанні з білою водолазкою - влучне поєднання класики та сміливого стилю.
Леслі Одом-молодший (фото: Getty Images)
Джой Вудс
Джой Вудс, яка була номінована за роль у відродженій постановці "Циганки", зробила справжній модний прорив: її золота металева сукня виглядала як обладунки гладіатора високої моди.
Джой Вудс (фото: Getty Images)
Чарлі Д'Амеліо
Витонченість та блиск - ось головні акценти чорної сукні від Zuhair Murad, яку обрала тіктокерка й акторка популярного мюзиклу "&Juliet" Чарлі Д'Амеліо.
Глибоке декольте прикрашене кристалами додало образу драматизму та шарму.
Чарлі Д'Амеліо (фото: Getty Images)
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