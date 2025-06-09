Лучшие образы звезд на красной дорожке Tony Awards 2025 (фото)

Гламур, стиль и большой театральный праздник - именно такой выдалась красная дорожка премии Tony Awards 2025 . Звезды собрались в Нью-Йорке, чтобы не только почтить лучших в мире театра, но и продемонстрировать свои модные "луки".

Самые яркие образы звезд - в нашей подборке на РБК-Украина (проект Styler).

Николь Шерзингер

Николь Шерзингер буквально сияла на красной дорожке в ярко-красном платье без бретелек, щедро усыпанном блестками.

Образ дополнили бриллиантовое колье, роскошный макияж с красными губами в тон платью и элегантная прическа с зачесанными назад волосами.

Кстати, для Николь эта ночь стала особенной - она одержала победу в номинации на премию Tony за роль Нормы Десмонд в восстановленной постановке "Бульвар Сансет".

Николь Шерзингер (фото: Getty Images)

Синтия Эриво

Вместо ожидаемого образа Эльфабы из мюзикла Wicked, Синтия Эриво выбрала изящную альтернативу - двухкомпонентный ансамбль от Schiaparelli: вышитый пиджак и юбка с открытыми плечами.

Изюминкой стали не только украшения от Fope, но и фирменный маникюр, которому Синтия никогда не изменяет.

Синтия Эриво (фото: Getty Images)

Джордж и Амаль Клуни

Джордж Клуни вновь подтвердил звание "серебристой лисы", появившись в классическом смокинге.

Но все взгляды были прикованы к его жене Амаль, которая выглядела потрясающе в белом платье, щедро украшенном жемчугом.

Хотя актер не получил статуэтку за роль в фильме "Спокойной ночи и удачи", по стилю они уже выиграли - лучшая пара вечера без сомнения!

Джордж и Амаль Клуни (фото: Getty Images)

Лесли Одом-младший

Звезда "Гамильтона" Лесли Одом-младший привнес дух современной мужской моды на красную дорожку. Его выбор - полосатый костюм-тройка от Fear of God в сочетании с белой водолазкой - удачное сочетание классики и смелого стиля.

Лесли Одом-младший (фото: Getty Images)

Джой Вудс

Джой Вудс, которая была номинирована за роль в возрожденной постановке "Цыганки", совершила настоящий модный прорыв: ее золотое металлическое платье выглядело как доспехи гладиатора высокой моды.

Джой Вудс (фото: Getty Images)

Чарли Д'Амелио

Изящество и блеск - вот главные акценты черного платья от Zuhair Murad, которое выбрала тиктокерша и актриса популярного мюзикла "&Juliet" Чарли Д'Амелио.

Глубокое декольте украшенное кристаллами добавило образу драматизма и шарма.

Чарли Д'Амелио (фото: Getty Images)