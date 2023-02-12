Найкращі дні для одруження та вінчання у 2023 році: календар

Весілля, вінчання та реєстрації шлюбу в Україні проводять через війну в міру можливості й тому не завжди звертають увагу на дати та календар. Однак існує календар, який допоможе вибрати найкращу дату для події.
Які дати підходять для вінчання та укладення шлюбу у 2023 році, а в які не варто цього робити – читайте у матеріалі нижче.
Лютий : 12, 13, 14, 15, 17
Квітень : 16, 23, 24, 26, 28, 30
Травень : 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 30
Червень : 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Липень: 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31
Серпень: 2,4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30
Вересень : 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29
Жовтень : 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30
Листопад : 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27
Також для весілля можна вибрати красиву дату, яку називають дзеркальною, наприклад, 11.11 чи 06.06.
Ще для реєстрації шлюбу, вінчання, розпису чи заручин можна використовувати святкові або пам'ятні дати - день святого Валентина, День сім'ї, День поцілунку і так далі.
Не можна вінчатися за церковним календарем:
Дати свят та постів
Великдень - 16 квітня
Трійця - 4 червня
Преображення Господнє - 19 серпня
Воздвиження - 27 вересня
Введення в храм Пресвятої Богородиці – 4 грудня
Великий Піст - з 27 лютого до 15 квітня
Петров піст – з 12 червня по 11 липня
Успенський пост – з 14 по 27 серпня
Різдвяний піст – з 28 листопада по 6 січня
До речі, раніше ми давали календар усіх поминальних днів та батьківських субот на 2023 рік.
А також ми писали про те, коли у 2023 році відзначатимемо найбільші та важливіші свята.