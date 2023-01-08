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Поминальні дні у 2023 році: всі важливі дати та звичаї

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Неділя 08 січня 2023 18:01
Поминальні дні у 2023 році: всі важливі дати та звичаї Календар поминальних днів на 2023 рік (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Поминання померлих є важливою традицією у багатьох народах світу. Традиції поминальних днів тягнуться з давніх часів і більшість із них тісно переплетені з релігією. Є спеціальні церковні календарі, в яких вказані дні для поминання покійних та відвідування цвинтарів.

Коли будуть поминальні дні, батьківські суботи та які існують звичаї – читайте у матеріалі Styler.

Традиції на поминальні дні

В Україні поминальні дні називають батьківськими суботами. Зазвичай вони пов'язані з датами церковних свят, тож дати можуть змінюватися.

У такі дні відвідують церкву, замовляють служби (молебень) про померлих. Після служби – відвідують цвинтарі. Двічі на рік або при необхідності - наводять лад на могилах та пам'ятниках, фарбують огорожі, ставлять нові квіти та свічки.

У поминальні дні померлих не називають покійниками, оскільки вважається, що в такі дні вони мають сильний зв'язок із живими. Їх згадують на ім'я і дякують за все добре, що вони зробили за життя.

Календар поминальних днів на 2023 рік

18 лютого – Вселенська субота

11 березня - 2 батьківська субота Великого посту

18 березня - 3 батьківська субота Великого посту

25 березня - 4 батьківська субота Великого посту

25 квітня - Радониця (Проводи)

3 червня – Троїцька субота (Вселенська субота)

10 червня – батьківська субота перед Апостольським постом.

12 серпня – батьківська субота перед Успенським постом

7 жовтня – Покровська субота

4 листопада - Дмитрівська поминальна субота

11 листопада - Кузьмина субота

18 листопада – Михайлівська субота

25 листопада - батьківська субота перед Пилипівським постом

Що не можна робити у поминальні дні

  • Проводити роботи на городі та саду
  • Займатися важкою роботою вдома, яка може образити покійних
  • Проводити поминальні трапези з алкоголем прямо на цвинтарі
  • Говорити про померлих неприємні слова або їх сварити
  • Встановлювати пам'ятники на могилах
  • Лаятися, сваритися та з'ясовувати стосунки

До речі, раніше ми писали про те, коли настане рік Кролика за китайським календарем.

А ще розповідали про те, коли у 2023 році ми відзначатимемо головні свята року.

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