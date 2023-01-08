Поминальні дні у 2023 році: всі важливі дати та звичаї
Поминання померлих є важливою традицією у багатьох народах світу. Традиції поминальних днів тягнуться з давніх часів і більшість із них тісно переплетені з релігією. Є спеціальні церковні календарі, в яких вказані дні для поминання покійних та відвідування цвинтарів.
Коли будуть поминальні дні, батьківські суботи та які існують звичаї – читайте у матеріалі Styler.
Традиції на поминальні дні
В Україні поминальні дні називають батьківськими суботами. Зазвичай вони пов'язані з датами церковних свят, тож дати можуть змінюватися.
У такі дні відвідують церкву, замовляють служби (молебень) про померлих. Після служби – відвідують цвинтарі. Двічі на рік або при необхідності - наводять лад на могилах та пам'ятниках, фарбують огорожі, ставлять нові квіти та свічки.
У поминальні дні померлих не називають покійниками, оскільки вважається, що в такі дні вони мають сильний зв'язок із живими. Їх згадують на ім'я і дякують за все добре, що вони зробили за життя.
Календар поминальних днів на 2023 рік
18 лютого – Вселенська субота
11 березня - 2 батьківська субота Великого посту
18 березня - 3 батьківська субота Великого посту
25 березня - 4 батьківська субота Великого посту
25 квітня - Радониця (Проводи)
3 червня – Троїцька субота (Вселенська субота)
10 червня – батьківська субота перед Апостольським постом.
12 серпня – батьківська субота перед Успенським постом
7 жовтня – Покровська субота
4 листопада - Дмитрівська поминальна субота
11 листопада - Кузьмина субота
18 листопада – Михайлівська субота
25 листопада - батьківська субота перед Пилипівським постом
Що не можна робити у поминальні дні
- Проводити роботи на городі та саду
- Займатися важкою роботою вдома, яка може образити покійних
- Проводити поминальні трапези з алкоголем прямо на цвинтарі
- Говорити про померлих неприємні слова або їх сварити
- Встановлювати пам'ятники на могилах
- Лаятися, сваритися та з'ясовувати стосунки
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