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Самые лучшие дни для бракосочетания и венчания в 2023 году: календарь

В какие дни в 2023 году нельзя венчаться или заключать брак (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Свадьбы, венчания и регистрации брака в Украине проводят из-за войны по мере возможности и поэтому не всегда обращают внимания на даты и календарь. Однако существует календарь, который поможет выбрать самую лучшую дату для важного события.

Какие даты подходят для венчания и заключения брака в 2023 году, а в какие не стоит этого делать - читайте в материале ниже.

Лучшие даты для заключения брака в 2023 году

Февраль: 12, 13, 15, 17

Апрель: 16, 23, 24, 26, 28, 30

Май: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 30

Июнь: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Июль: 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31

Август: 2,4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30

Сентябрь: 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29

Октябрь: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30

Ноябрь: 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27

Также для свадьбы можно выбрать красивую дату, которую называют зеркальной, например, 11.11 или 06.06.

Еще для регистрации брака, венчания, росписи или помолвки можно использовать праздничные или памятные даты - день святого Валентина, День семьи, День поцелуя и так далее.

Когда нельзя венчаться или регистрировать брак

Нельзя венчаться по церковному календарю:

  • по вторникам, четвергам и субботам
  • в большие церковные праздники
  • во время поста (Великий пост, Петров пост, Успенский пост, Рождественский пост)
  • Пасхальное воскресенье и на Масленицу (9 апреля, 26 февраля)
  • В Благовещенье - 7 апреля

Даты праздников и постов

Пасха - 16 апреля

Троица - 4 июня

Преображение Господне - 19 августа

Воздвиженье - 27 сентября

Введение в храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря

Великий Пост - с 27 февраля по 15 апреля

Петров пост - с 12 июня по 11 июля

Успенский пост - с 14 по 27 августа

Рождественский пост - с 28 ноября по 6 января

Кстати, ранее мы давали календарь всех поминальных дней и родительских суббот на 2023 год.

А также мы писали о том, когда в 2023 году будем отмечать самые крупные и важные праздники.

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