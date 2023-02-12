Самые лучшие дни для бракосочетания и венчания в 2023 году: календарь

Свадьбы, венчания и регистрации брака в Украине проводят из-за войны по мере возможности и поэтому не всегда обращают внимания на даты и календарь. Однако существует календарь, который поможет выбрать самую лучшую дату для важного события.
Какие даты подходят для венчания и заключения брака в 2023 году, а в какие не стоит этого делать - читайте в материале ниже.
Февраль: 12, 13, 15, 17
Апрель: 16, 23, 24, 26, 28, 30
Май: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 30
Июнь: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Июль: 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31
Август: 2,4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30
Сентябрь: 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29
Октябрь: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30
Ноябрь: 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27
Также для свадьбы можно выбрать красивую дату, которую называют зеркальной, например, 11.11 или 06.06.
Еще для регистрации брака, венчания, росписи или помолвки можно использовать праздничные или памятные даты - день святого Валентина, День семьи, День поцелуя и так далее.
Нельзя венчаться по церковному календарю:
Даты праздников и постов
Пасха - 16 апреля
Троица - 4 июня
Преображение Господне - 19 августа
Воздвиженье - 27 сентября
Введение в храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря
Великий Пост - с 27 февраля по 15 апреля
Петров пост - с 12 июня по 11 июля
Успенский пост - с 14 по 27 августа
Рождественский пост - с 28 ноября по 6 января
Кстати, ранее мы давали календарь всех поминальных дней и родительских суббот на 2023 год.
А также мы писали о том, когда в 2023 году будем отмечать самые крупные и важные праздники.