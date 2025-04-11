Найкращі бойовики на Netflix: ці фільми зараз дивляться мільйони

Вибухи, спецоперації та брутальні герої - все це чекає у найгарячіших бойовиках, які підкорюють Netflix. Просто зараз їх дивляться мільйони, адже стрічки вже в рекомендаціях та топах. До речі, в лідерах й український фільм.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що зараз в топах Netflix та які бойовики подивитися ввечері.

"Стара гвардія"

Команда безсмертних воїнів століттями захищає світ у тіні, поки одного дня їхній секрет не опиняється під загрозою розкриття. Шарліз Терон - у ролі лідерки, яка мусить зробити вибір між вічним життям і смертельною правдою. Це не просто бойовик, а історія про біль, втрати й моральну ціну вічності. Ідеально для тих, хто любить драматичний екшн з глибшим підтекстом.

"Евакуація"

Найманець, що вже нічого не боїться, отримує завдання вивезти сина кримінального авторитета з Бангладеш. Просте замовлення перетворюється на жорстоку битву - не тільки за життя хлопця, а й за власне очищення. Кріс Гемсворт у ролі пораненого героя, який вперше дозволяє собі відчути. Це вибухова суміш драйву, емоцій і вуличного пекла.

"Мати"

Колишня кілерка живе в тіні, поки небезпека не торкається її доньки. Тепер вона знову виходить на стежку війни - сильна, рішуча й безжальна. Дженніфер Лопес в образі жінки, яка доведе, що материнство - найпотужніша сила. Захопливий бойовик про помсту, жертву і материнське серце.

"Шафт"

Культовий приватний детектив повертається, але цього разу бере з собою сина. Старий Шафт не втратив ані почуття гумору, ані любові до зброї, ані зневаги до злочинців. Разом вони розкривають справу, яка змусить зіткнутися з минулим і сучасністю. Стильно, смішно й дуже брутально.

"Довбуш"

Карпати, XVIII століття, легендарний Олекса Довбуш. Фільм наповнений красою гір, гуцульським духом, містикою й гострим сюжетом. Це не просто історія - це кіно, що пробуджує кров і пам’ять. І воно посіло гідне місце в рекомендаціях від Netflix.

Також дивіться:

"Потрійний кордон"

"Червоне повідомлення"

"Шалений патруль"

"Лютер: Сонце на спаді"