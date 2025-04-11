Лучшие боевики на Netflix: эти фильмы сейчас смотрят миллионы

Взрывы, спецоперации и брутальные герои - все это ждет в самых горячих боевиках, которые покоряют Netflix. Просто сейчас их смотрят миллионы, ведь ленты уже в рекомендациях и топах. Кстати, в лидерах и украинский фильм.

"Старая гвардия"

Команда бессмертных воинов веками защищает мир в тени, пока однажды их секрет не оказывается под угрозой раскрытия. Шарлиз Терон - в роли лидера, которая должна сделать выбор между вечной жизнью и смертельной правдой. Это не просто боевик, а история о боли, потерях и моральной цене вечности. Идеально для тех, кто любит драматический экшн с более глубоким подтекстом.

"Эвакуация"

Наемник, который уже ничего не боится, получает задание вывезти сына криминального авторитета из Бангладеш. Простой заказ превращается в жестокую битву - не только за жизнь парня, но и за собственное очищение. Крис Хемсворт в роли раненого героя, который впервые позволяет себе почувствовать. Это взрывная смесь драйва, эмоций и уличного ада.

"Мать"

Бывшая киллерша живет в тени, пока опасность не касается ее дочери. Теперь она снова выходит на тропу войны - сильная, решительная и безжалостная. Дженнифер Лопес в образе женщины, которая докажет, что материнство - самая мощная сила. Захватывающий боевик о мести, жертве и материнском сердце.

"Шафт"

Культовый частный детектив возвращается, но на этот раз берет с собой сына. Старый Шафт не потерял ни чувства юмора, ни любви к оружию, ни презрения к преступникам. Вместе они раскрывают дело, которое заставит столкнуться с прошлым и современностью. Стильно, смешно и очень брутально.

"Довбуш"

Карпаты, XVIII век, легендарный Олекса Довбуш. Фильм наполнен красотой гор, гуцульским духом, мистикой и острым сюжетом. Это не просто история - это кино, пробуждающее кровь и память. И оно заняло достойное место в рекомендациях от Netflix.

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