Справжній апокаліпсис: 7 серіалів про виживання, від яких ви не зможете відірватися

Усе завмерло, час зупинився, а світ - або вже зруйнований, або на межі. Ці серіали про виживання не просто захоплюють сюжетом, вони змушують задуматися, хто ми є, коли зникає комфорт і залишаються тільки інстинкти.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 серіалів про кінець світу, які вас вразять.

"Снігобур"

Коли вся Земля замерзла, людство виживає у нескінченному поїзді. Але за металевими дверима не просто вагони, а нова жорстока соціальна ієрархія. Вижити - значить повстати.

"Сліпота"

Світ, у якому ніхто не бачить. Людство втратило зір — і виживає, керуючись інстинктами. Але коли народжуються діти, здатні бачити, починається справжнє полювання.

"Останні з нас"

Культовий серіал за мотивами гри змусить вас затамувати подих. Після пандемії світ повільно вмирає, але у центрі історії - сила людяності, прив’язаність і крихка надія. Іноді страшно, але дуже цікаво.

"І мертві підуть"

Класика жанру - саме так можна описати цей серіал про кінець світу. Після зомбі-апокаліпсису лишаються не лише ті, хто вижив, а й ті, хто втратив усе. Світ без правил, де небезпечні не тільки мерці - хто переможе?

"Бункер"

Люди десятиліттями живуть під землею, переконані, що назовні — смерть. Але що, якщо правда зовсім інша? Напруга зростає з кожною серією, а відповіді лише множать запитання.

"Станція одинадцять"

Уявіть, що світ "обнулився". Але мистецтво - лишилось. Незвичайний та візуально красивий серіал про те, як культура, пам’ять і театр можуть тримати людство живим після краху.

"Коли падають небеса"

Цей серіал про світ, який ледь не знищило інопланетне вторгнення. Але група звичайних людей перетворюється на рух опору й не хоче програвати цю боротьбу. Чи зможуть вони врятувати увесь світ?