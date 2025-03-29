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Українські прізвища, які несуть відбиток важкої долі: перевірте, чи немає вашого у цьому списку?

Субота 29 березня 2025 08:05
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Українські прізвища, які несуть відбиток важкої долі: перевірте, чи немає вашого у цьому списку? Які прізвища у давнину давали людям з важкою долею (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У давнину українці отримували прізвища, які були пов'язані з їхнім життям. Вони були пов'язані з фізичною красою або вадами, професіями, рисами характеру і навіть хворобами. Історія знає безліч випадків, коли носії певних прізвищ зазнавали труднощів, втрат і нещасть.

Які прізвища свідчать про те, що у роду були люди з важкою долею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на працю мовознавця Юліана Редько "Сучасні українські прізвища".

У давнину багато прізвищ відображали долю їхніх носіїв, особливо якщо йшлося про важкі випробування, такі як війни, голод, хвороби чи бідність.

Деякі з них ставали своєрідним символом страждань, що випали на долю предків. Ось декілька прізвищ, що відображають труднощі та нещастя:

Голодний. Це прізвище могло виникнути внаслідок періодів масового голоду, коли родина зазнавала страждань через нестачу їжі або втрату близьких. Воно могло з’явитися під час трагедій на кшталт Голодомору. Нині в Україні зареєстровано 250 носіїв цього прізвища, найбільше - у Києві (17), Семенівці (13) та Дніпрі (12).

Бідний. Прізвище, що вказує на матеріальну скруту родини. Його носії могли бути людьми, які жили в умовах постійного браку ресурсів. Сьогодні в Україні зареєстровано 722 особи з таким прізвищем. Найбільше - у Києві (45), Одесі (26) та Полтаві (21).

Несчасний. Символізує важку долю, наповнену стражданнями та трагедіями. Це дуже рідкісне прізвище, нині в Україні відомо лише два його носії.

Самотній. Могло з’явитися внаслідок втрати всіх родичів через війну, хвороби або інші негаразди. Це прізвище відображало життя людини без близьких. Востаннє його фіксували в Україні у 2013 році, на сьогодні воно не зустрічається.

Вдовий, Вдовійчук. Такі прізвища часто пов’язували з родинами, де жінки залишалися без чоловіків, особливо після воєнних подій або ранніх смертей. Зараз в Україні налічується лише 5 носіїв цих прізвищ.

Безрідний. Вказувало на втрату родини або відсутність зв’язку з родоводом. Часто це прізвище отримували люди, які залишилися сиротами або втратили рідних через соціальні потрясіння. Станом на 2013 рік в Україні було 168 його носіїв.

Покинутий. Символізувало людей, яких залишили без опіки – сиріт або тих, кого покинули рідні. Востаннє це прізвище фіксували у 2013 році, нині воно не зустрічається.

Інші прізвища з подібним значенням:

  • Лиха, Лихач
  • Пугач
  • Пугаченко
  • Несвятський
  • Балей
  • Гаргула
  • Горбун
  • Гузій
  • Гулак
  • Закусило
  • Кіхтяк
  • Лимарь
  • Магура
  • Лось, Лосик
  • Нагорна
  • Могила
  • Онацький

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