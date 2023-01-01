Найхолодніший місяць зими? Синоптики дали свіжий прогноз на січень 2023

В Україну йде похолодання

За прогнозом Наталки Діденко, 4-5 січня температура повітря в Україні почне знижуватися, 5-го січня з'являться опади.

2-3 числа буде по-березневому тепло, вночі +1+7 градусів, вдень +6+12.

Синоптики Gismeteo, прогнозують (за даними для Києва), що найнижчою в січні температура буде на Різдво і після нього, 7-9 січня. Крім того 7 січня ймовірні снігопади. Очікується -2... -6 вдень і до -9 вночі.

Далі температура коливатиметься на "нулі", а друга половина місяця буде переважно з мінусовою температурою.

Прогноз погоди в Києві на місяць (скриншот: gismeteo)

Січень - найхолодніший місяць?

Віра Балабух, заввідділенням прикладної метеорології та кліматології УкрДМІ ДСНС та НАН України Віра Балабух, прогнозує, що січень буде найхолоднішим місяцем цієї зими.

"Однак лякатися не варто, - його середня за місяць температура може на 2 градуси Цельсія перевищувати кліматичну норму й коливатись у межах від +1…+2 °С на півдні країни до -2… -3 °С на північному сході та сході", - прогнозує Балабух.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, у січні прогнозуються стійкі морози з невеликими послабленнями 5-6, 14-15, 27-28 січня. Часто йтиме мокрий сніг. З 25 січня розпочнуться снігопади.