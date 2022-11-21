Низький тиск, або гіпотонія: коли це норма, а коли бити на сполох
Низький тиск, або гіпотонія - це зниження артеріального тиску нижче 100/60 мм рт. ст. Частіше такий стан буває у жінок і він може непокоїти, а може бути звичним. Але в деяких випадках треба бити на сполох.
Про це розповіла сімейна лікарка Тетяна Рибка.
Що відчувають гіпотоніки?
Це головокружіння, сонливість зранку, слабкість.
В таких людей часто холодні кінцівки та вони швидко мерзнуть. При зміні положення тіла з'являються мушки перед очима.
Коли це норма, а коли бити на сполох?
Якщо у вас завжди був низький тиск, скільки себе пам'ятаєте, то це можна вважати такою особливістю вашої серцево-судинної та нервової системи. Це первинна гіпотонія.
Вторинна - причиною може бути захворювання, наприклад, анемія, неправильна робота щитовидної залози, наднирників, патологія серця, клапанів, після прийому деяких ліків чи некоректної дози антигіпертензивних препаратів у гіпертоніків.
Якщо низький тиск турбує останні дні/тижні/місяці, обов'язково зверніться до лікаря для пошуку причини та лікування такого стану.
Тиск також може знижуватися внаслідок зневоднення при інфекційних захворюваннях та у спеку. Зниження об'єму циркулюючої крові призводить до зниження артеріального тиску.
Краще профілактувати такий стан та вчасно поповнювати водний баланс організму.
Як можна покращити самопочуття при первинній гіпотонії?
Найефективніше - впливати на складові артеріального тиску.
Вживати достатню кількість рідини. Чим більше рідини, тим більше об'єм циркулюючої крові і вище артеріальний тиск.
Бути фізично активними, займатися спортом. Чим краще треноване серце, тим більше його сила скорочень. Також під час фізичних навантажень звужуються судини, а тиск підвищується.
Правильно харчуватися. Важливо приймати їжу часто та невеликими порціями. Коли немає переїдань, немає відтоку крові у шлунково-кишковий тракт для перетравлення великої кількості їжі.
Зранку не різко вставати з ліжка. Спочатку треба сісти на пару хвилин, обережно встати та постояти, тримаючись за опору. Особливо це стосується людей старшого віку, у яких часто буває ортостатична гіпотензія (зниження артеріального тиску при зміні положення тіла).
В разі погіршення стану, варто звернутися за допомогою.
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