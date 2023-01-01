Самый холодный месяц зимы? Синоптики дали свежий прогноз на январь 2023 года

В Украину идет похолодание

По прогнозу Наталки Диденко, 4-5 января температура воздуха в Украине начнет снижаться, 5 января появятся осадки.

2-3 числа будет по-мартовски тепло, ночью +1+7 градусов, днем +6+12.

Синоптики Gismeteo прогнозируют (по данным для Киева), что самой низкой в январе температура будет на Рождество и после него, 7-9 января. Кроме того, 7 января вероятны снегопады. Ожидается -2...-6 днем и до -9 ночью.

Далее температура будет колебаться на "нуле", а вторая половина месяца будет преимущественно с отрицательной температурой.

Прогноз погоды в Киеве на месяц (скриншот: gismeteo)

Январь – самый холодный месяц?

Вера Балабух, завотделением прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, прогнозирует, что январь будет самым холодным месяцем этой зимы.

"Однако пугаться не стоит, - его средняя за месяц температура может на 2 градуса Цельсия превышать климатическую норму и колебаться в пределах от +1...+2 на юге страны, до -2...-3 на северо-востоке и востоке", - прогнозирует Балабух.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, в январе прогнозируются стойкие морозы с небольшими послаблениями 5-6, 14-15, 27-28 января. Часто будет идти мокрый снег. С 25 января начнутся снегопады.