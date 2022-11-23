З‘явився прогноз погоди на зиму: коли чекати сильного снігу і морозів

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні взимку 2022-2023 та чи варто готуватись до сильних морозів і снігопадів.

Якою буде погода цієї зими

Зима 2022-2023 загалом не буде холоднішою, ніж торік. У грудні сильних морозів не прогнозують, проте передбачаються дощі. На Новий рік та Різдво снігопадів та морозів також не очікують.

Сильний холод прогнозують наприкінці січня та у лютому. До цього передбачають слабкі морози і мокрий сніг.

У грудні середня температура повітря коливатиметься від -1...-2 до +3°С і вище. На значній території країни температура може бути плюсовою - від 0 до +3°С.

У січні середня температура від +1 ... +2°С ,на півдні країни до -2 ... -3°С на північному сході та сході.

У лютому середня температура повітря коливатиметься від +2°С на півдні до -2°С – на північному сході.

Раніше європейські метеорологи повідомляли, що в Україні та загалом у Європі взимку 2022-2023 снігу буде менше, ніж зазвичай. Аномально високих температур не прогнозують.

Народний синоптик Леонід Горбань також передбачає теплу зиму

За його прогнозами грудень буде відносно м'яким і теплим. Із 6 числа вдарять невеликі морози, можливий сніг, але з 12 числа потепліє. На Новий рік можливий мокрий сніг з відлигою.

У січні прогнозує стійкі морози з невеликими послабленнями 5-6, 14-15, 27-28 січня. Часто йтиме мокрий сніг. З 25 січня розпочнуться снігопади.

Після 4 лютого похолоднішає. Із 6 до 12 можливе потепління, відлига та сніг. З 18 лютого повернуться сильні морози, які протримаються майже до середини березня.