Землю скоро накриє магнітними бурями: коли найсильніші удари січня

Магнітні бурі в січні 2023 різної ефективності накриватимуть Землю протягом місяця і штормити почне вже з перших днів.

Коли чекати ударів, кому небезпечні бурі і як від них вберегтися - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли чекати на магнітні бурі?

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, перша магнітна буря січня очікується 3 січня, але вона буде слабкою.

Штормити буде 19-20 січня.

Геомагнітне поле залишатиметься збудженим 4 та 18 січня.

В решту днів місяця очікується, що обстановка буде спокійною, з можливістю невеликих коливань.

Що таке магнітна буря

Магнітною, або геомагнітною бурею, фахівці називають обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Таке явище може тривати від кількох годин до кількох днів, викликати збої в роботі техніки, неспокійну поведінку у тварин, а також погіршення самопочуття у деяких людей.

Вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Кому треба берегтися, і як це правильно робити

Схильні до впливу магнітних бур метеозалежні люди, також ті, у кого є хронічні хвороби, проблеми з тиском (гіпертонія, гіпотонія), хвороби серця і судин.

Щоб вберегти здоров'я, варто дотримуватися порад: