Землю скоро накриє магнітними бурями: коли найсильніші удари січня
Магнітні бурі в січні 2023 різної ефективності накриватимуть Землю протягом місяця і штормити почне вже з перших днів.
Коли чекати ударів, кому небезпечні бурі і як від них вберегтися - читайте нижче в матеріалі Styler.
Коли чекати на магнітні бурі?
За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, перша магнітна буря січня очікується 3 січня, але вона буде слабкою.
Штормити буде 19-20 січня.
Геомагнітне поле залишатиметься збудженим 4 та 18 січня.
В решту днів місяця очікується, що обстановка буде спокійною, з можливістю невеликих коливань.
Що таке магнітна буря
Магнітною, або геомагнітною бурею, фахівці називають обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.
Таке явище може тривати від кількох годин до кількох днів, викликати збої в роботі техніки, неспокійну поведінку у тварин, а також погіршення самопочуття у деяких людей.
Вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.
Кому треба берегтися, і як це правильно робити
Схильні до впливу магнітних бур метеозалежні люди, також ті, у кого є хронічні хвороби, проблеми з тиском (гіпертонія, гіпотонія), хвороби серця і судин.
Щоб вберегти здоров'я, варто дотримуватися порад:
- Повноцінно спати по 7-8 годин на добу.
- Прогулюватися на свіжому повітрі, але не перемерзати взимку і не перегріватися на сонці влітку.
- Здорово харчуватися - відмовитися від солоної, копченої, пересмаженої, жирної їжі, мінімізувати вживання цукру.
- Не пити алкоголь, каву, міцний чай.
- Уникати фізичних і емоційних перенавантажень, відкласти складні завдання на інші дні.
- За необхідності - проконсультуватися з сімейним лікарем.
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