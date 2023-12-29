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Найгірші дні в січні 2024: коли не можна планувати важливі справи

Україна, П'ятниця 29 грудня 2023 18:30
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Найгірші дні в січні 2024: коли не можна планувати важливі справи Місячний календар на січень 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Місячний календар на січень 2024 допоможуть спланувати місяць так, аби уникнути неприємностей у несприятливі дати та завершити всі справи.

РБК-Україна (проєкт Styler) публікує календар найбільш і найменш сприятливих дат у січні 2024 року за місячним календарем.

Сприятливі дати в січні 2024

Сприятливі місячні дні в січні 2024 року припадають на 12, 17-18, 20, 24 січня.

У різних сферах плануйте свої справи на такі дати:

  • для хірургічних операцій: 5, 8, 9, 12. 16, 17, 24, 25 січня.
  • видалення зубів: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 29 січня.
  • лікування зубів: 1, 2, 11, 12, 22, 28, 29 січня.
  • для посадки квітів за місячним календарем: 19, 20, 23, 24 січня.
  • для дорогих покупок: 1-3, 5, 6, 9, 12, 20-26, 30, 31 січня.

Для зачаття сприятливої чи несприятливої дати наступного місяця немає.

Несприятливі дати в січні 2024

Наступного місяця буде лише дві енергетично несприятливих дати. Вони випадають на 6 та 7 січня.

У цей період краще скасувати важливі задачі, зустрічі чи угоди, аби вони були вдалими в майбутньому.

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