Дні ангела у січні 2024 по-новому: коли вітати близьких та як назвати дитину
Дні ангела в січні 2024 року (фото: Freepik)
З вересня 2023 Україна перейшла на Новоюліанський церковний календар. Відповідно до нього свої дати змінюють не лише релігійні свята, а й деякі дні ангелів.
РБК-Україна (проєкт Styler) публікує новий календар імен на січень 2024 року.
Дні ангела в січні 2024
- 1 січня - Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єремія, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія.
- 2 січня - Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана.
- 3 січня - Гордій, Аріна, Ірина.
- 4 січня - Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Олександр, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Пилип, Ераст, Яків.
- 5 січня - Григорій, Йосип, Лук'ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома, Аполлінарія, Євгенія, Тетяна.
- 6 січня - Іван, Ян.
- 7 січня - Афанасій, Василь, Іван, Ян.
- 8 січня - Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан, Василиса, Домініка.
- 9 січня - Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна.
- 10 січня - Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро, Арсенія.
- 11 січня - Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір.
- 12 січня - Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна.
- 13 січня - Афанасій, Єлізар, Максим, Петро, Яків.
- 14 січня - Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремія, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна.
- 15 січня - Гаврило, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Ілона.
- 16 січня - Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Неоніла.
- 17 січня - Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна.
- 18 січня - Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана.
- 19 січня - Антон, Макар, Микола, Петро, Федір.
- 20 січня - Павло, Семен, Інна.
- 21 січня - Євген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Анна.
- 22 січня - Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія.
- 23 січня - Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина.
- 24 січня - Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія
- 25 січня - Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро.
- 26 січня - Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія.
- 27 січня - Дмитро, Іван, Петро.
- 28 січня - Володимир, Георгій, Ольга.
- 29 січня - Дмитро, Іван, Костянтин, Роман.
- 30 січня - Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.
- 31 січня - Віктор, Іван, Ілля, Микита.
Раніше ми розповідали, коли будуть магнітні бурі в січні 2024 року.
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