Магнітні бурі у січні 2024: коли українцям чекати ударів
У січні 2024 року українців чекають небезпечні дні, коли відбудеться б серія магнітних бур. Ці удари можуть негативно вплинути на самопочуття.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Meteofor.
Коли будуть магнітні бурі у січні
Ні для кого не секрет, що сонячна геомагнітна активність впливає на людей по-різному. У когось вони викликають пригнічений настрій чи мігрень, а в когось - загострення хронічних захворювань.
Магнітні бурі у січні 2024 року можуть спостерігатися 1-2, 7, 9, 14, 21 та 27 січня.
Як впливає магнітна буря на людину
Існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та самопочуттям людини.
Люди часто скаржаться на такі симптоми:
- Головний біль
- Запаморочення
- Мігрень
- Туман у голові
- Сонливість вдень
- Втрата концентрації та уваги
- Проблеми зі сном уночі
- Загальна слабкість
- Швидка стомлюваність
- Підвищення тривожності
- Дратівливість
- Загострення хронічних захворювань
У такі дні люди частіше звертаються по допомогу до медиків, особливо до кардіологів.
Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. У них є можливість піддаватися високим рівням радіації, а це в рази підвищує ризик виникнення раку.
Як зберегти свій організм
Медики зазвичай дають загальні рекомендації та рекомендують у дні магнітних бур більше відпочивати, стежити за своїм здоров'ям, повноцінно висипатись. А також:
- Повноцінно та регулярно харчуватися
- Пити достатньо води
- Зменшити фізичні та психоемоційні навантаження
- Пити трав'яний чай
- Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі
- Обмежити алкоголь та цигарки
- Приймати вранці контрастний душ і робити зарядку
- Провітрювати приміщення
- Вибирати більш спокійні види спорту
- Вечорами намагатися не перенапружуватися, займатися спокійними справами
- При необхідності – звертатися за допомогою медиків
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