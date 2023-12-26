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Магнітні бурі у січні 2024: коли українцям чекати ударів

Вівторок 26 грудня 2023 09:19
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Магнітні бурі у січні 2024: коли українцям чекати ударів Коли будуть магнітні бурі у січні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У січні 2024 року українців чекають небезпечні дні, коли відбудеться б серія магнітних бур. Ці удари можуть негативно вплинути на самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Meteofor.

Коли будуть магнітні бурі у січні

Ні для кого не секрет, що сонячна геомагнітна активність впливає на людей по-різному. У когось вони викликають пригнічений настрій чи мігрень, а в когось - загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі у січні 2024 року можуть спостерігатися 1-2, 7, 9, 14, 21 та 27 січня.

Як впливає магнітна буря на людину

Існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та самопочуттям людини.

Люди часто скаржаться на такі симптоми:

  • Головний біль
  • Запаморочення
  • Мігрень
  • Туман у голові
  • Сонливість вдень
  • Втрата концентрації та уваги
  • Проблеми зі сном уночі
  • Загальна слабкість
  • Швидка стомлюваність
  • Підвищення тривожності
  • Дратівливість
  • Загострення хронічних захворювань

У такі дні люди частіше звертаються по допомогу до медиків, особливо до кардіологів.

Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. У них є можливість піддаватися високим рівням радіації, а це в рази підвищує ризик виникнення раку.

Як зберегти свій організм

Медики зазвичай дають загальні рекомендації та рекомендують у дні магнітних бур більше відпочивати, стежити за своїм здоров'ям, повноцінно висипатись. А також:

  • Повноцінно та регулярно харчуватися
  • Пити достатньо води
  • Зменшити фізичні та психоемоційні навантаження
  • Пити трав'яний чай
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі
  • Обмежити алкоголь та цигарки
  • Приймати вранці контрастний душ і робити зарядку
  • Провітрювати приміщення
  • Вибирати більш спокійні види спорту
  • Вечорами намагатися не перенапружуватися, займатися спокійними справами
  • При необхідності – звертатися за допомогою медиків

Раніше ми повідомляли, за якого головного болю потрібно бігти до лікаря негайно.

Також ми писали, чи дійсно зміни погоди впливають на самопочуття людини.

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