Худшие дни в январе 2024: когда нельзя планировать важные дела

Месячный календарь на январь 2024 поможет спланировать месяц так, чтобы избежать неприятностей в неблагоприятные даты и завершить все дела.

РБК-Украина (проект Styler) публикует календарь наиболее и наименее благоприятных дат в январе 2024 года по лунному календарю.

Благоприятные даты в январе 2024

Благоприятные лунные дни в январе 2024 года приходятся на 12, 17-18, 20, 24 января.

В разных сферах планируйте свои дела на следующие даты:

для хирургических операций: 5, 8, 9, 12. 16, 17, 24, 25 января.

5, 8, 9, 12. 16, 17, 24, 25 января. удаление зубов: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 29 января.

11, 12, 13, 18, 19, 20, 29 января. лечение зубов: 1, 2, 11, 12, 22, 28, 29 января.

1, 2, 11, 12, 22, 28, 29 января. для посадки цветов по лунному календарю: 19, 20, 23, 24 января.

19, 20, 23, 24 января. для дорогих покупок: 1-3, 5, 6, 9, 12, 20-26, 30, 31 января.

Для зачатия благоприятной или неблагоприятной даты на следующий месяц нет.

Неблагоприятные даты в январе 2024

В следующем месяце будет только две энергетически неблагоприятные даты. Они выпадают на 6 и 7 января.

В этот период лучше отменить важные задачи, встречи или сделки, чтобы они были удачными в будущем.