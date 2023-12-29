Худшие дни в январе 2024: когда нельзя планировать важные дела
Месячный календарь на январь 2024 поможет спланировать месяц так, чтобы избежать неприятностей в неблагоприятные даты и завершить все дела.
РБК-Украина (проект Styler) публикует календарь наиболее и наименее благоприятных дат в январе 2024 года по лунному календарю.
Благоприятные даты в январе 2024
Благоприятные лунные дни в январе 2024 года приходятся на 12, 17-18, 20, 24 января.
В разных сферах планируйте свои дела на следующие даты:
- для хирургических операций: 5, 8, 9, 12. 16, 17, 24, 25 января.
- удаление зубов: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 29 января.
- лечение зубов: 1, 2, 11, 12, 22, 28, 29 января.
- для посадки цветов по лунному календарю: 19, 20, 23, 24 января.
- для дорогих покупок: 1-3, 5, 6, 9, 12, 20-26, 30, 31 января.
Для зачатия благоприятной или неблагоприятной даты на следующий месяц нет.
Неблагоприятные даты в январе 2024
В следующем месяце будет только две энергетически неблагоприятные даты. Они выпадают на 6 и 7 января.
В этот период лучше отменить важные задачи, встречи или сделки, чтобы они были удачными в будущем.
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