UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найгірша помилка сніданку, яка підвищує цукор в крові

Фото: Як не можна снідати (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Сніданок - найголовніший прийом їди протягом дня, адже він заряджає вас енергією і часто визначає, як мине ваш день.

Про це пише EatThis.

Кава може підвищити рівень цукру

Більшість людей не уявляє свій ранок без ароматної свіжозвареної кави, але напій може вам нашкодити.

"Для деяких людей із діабетом кофеїн може спричинити різке підвищення рівня цукру в крові (не у всіх)", - розповіла дієтолог Лорен Манакер.

За даними клініки Mayo, якщо у вас зараз діабет і ви використовуєте інсулін, вплив кофеїну (приблизно 200 міліграмів) може бути пов’язаний з підвищенням або зниженням рівня цукру в крові.

Крім того, вживання кави перед тим, як щось з'їсти вранці, також може призвести до зростання цукру.

Не тільки кава може нашкодити

Людям, які люблять сік до сніданку, також треба бути уважними.

"Сік призведе до різкого підвищення рівня цукру в крові, оскільки це швидке джерело вуглеводів", - каже дієтолог Сідні Грін.

Вживання соку щодня означає, що ваше тіло споживає дуже концентровану форму фруктів, у якій не вистачає клітковини, і уповільнює травлення.

Медики запевняють, що клітковину треба споживати цілком для контролю рівня цукру в крові. Адже клітковина не викликає різкого підвищення рівня цукру в крові, як інші вуглеводи.

Як пити каву і зменшувати негативний вплив на здоров'я

"Що стосується кави, поєднання її з їжею, яка містить білок і/або здоровий жир, може допомогти притупити сплеск кофеїну", - каже Грін.

Найкраще поєднувати каву з яєчнею, яка, містить корисні жири, білки та антиоксиданти. Також можна додавати до сніданку жменю горіхів або столову ложку горіхового масла, коли ви п’єте сік.

В такому разі стрибок рівня цукру в крові буде притуплений, що приведе до відстроченого почуття голоду або втоми.

Раніше ми писали про 5 ключових факторів, які визначають, чи розвинеться у вас цукровий діабет.

Також читайте про фрукт, який може знижувати рівень цукру в крові.

Читайте РБК-Україна в Google News
диабет