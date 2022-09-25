Найгірша помилка сніданку, яка підвищує цукор в крові

Кава може підвищити рівень цукру

Більшість людей не уявляє свій ранок без ароматної свіжозвареної кави, але напій може вам нашкодити.

"Для деяких людей із діабетом кофеїн може спричинити різке підвищення рівня цукру в крові (не у всіх)", - розповіла дієтолог Лорен Манакер.

За даними клініки Mayo, якщо у вас зараз діабет і ви використовуєте інсулін, вплив кофеїну (приблизно 200 міліграмів) може бути пов’язаний з підвищенням або зниженням рівня цукру в крові.

Крім того, вживання кави перед тим, як щось з'їсти вранці, також може призвести до зростання цукру.

Не тільки кава може нашкодити

Людям, які люблять сік до сніданку, також треба бути уважними.

"Сік призведе до різкого підвищення рівня цукру в крові, оскільки це швидке джерело вуглеводів", - каже дієтолог Сідні Грін.

Вживання соку щодня означає, що ваше тіло споживає дуже концентровану форму фруктів, у якій не вистачає клітковини, і уповільнює травлення.

Медики запевняють, що клітковину треба споживати цілком для контролю рівня цукру в крові. Адже клітковина не викликає різкого підвищення рівня цукру в крові, як інші вуглеводи.

Як пити каву і зменшувати негативний вплив на здоров'я

"Що стосується кави, поєднання її з їжею, яка містить білок і/або здоровий жир, може допомогти притупити сплеск кофеїну", - каже Грін.

Найкраще поєднувати каву з яєчнею, яка, містить корисні жири, білки та антиоксиданти. Також можна додавати до сніданку жменю горіхів або столову ложку горіхового масла, коли ви п’єте сік.

В такому разі стрибок рівня цукру в крові буде притуплений, що приведе до відстроченого почуття голоду або втоми.