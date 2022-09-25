Найгірша помилка сніданку, яка підвищує цукор в крові

Сніданок - найголовніший прийом їди протягом дня, адже він заряджає вас енергією і часто визначає, як мине ваш день.
Про це пише EatThis.
Більшість людей не уявляє свій ранок без ароматної свіжозвареної кави, але напій може вам нашкодити.
"Для деяких людей із діабетом кофеїн може спричинити різке підвищення рівня цукру в крові (не у всіх)", - розповіла дієтолог Лорен Манакер.
За даними клініки Mayo, якщо у вас зараз діабет і ви використовуєте інсулін, вплив кофеїну (приблизно 200 міліграмів) може бути пов’язаний з підвищенням або зниженням рівня цукру в крові.
Крім того, вживання кави перед тим, як щось з'їсти вранці, також може призвести до зростання цукру.
Людям, які люблять сік до сніданку, також треба бути уважними.
"Сік призведе до різкого підвищення рівня цукру в крові, оскільки це швидке джерело вуглеводів", - каже дієтолог Сідні Грін.
Вживання соку щодня означає, що ваше тіло споживає дуже концентровану форму фруктів, у якій не вистачає клітковини, і уповільнює травлення.
Медики запевняють, що клітковину треба споживати цілком для контролю рівня цукру в крові. Адже клітковина не викликає різкого підвищення рівня цукру в крові, як інші вуглеводи.
"Що стосується кави, поєднання її з їжею, яка містить білок і/або здоровий жир, може допомогти притупити сплеск кофеїну", - каже Грін.
Найкраще поєднувати каву з яєчнею, яка, містить корисні жири, білки та антиоксиданти. Також можна додавати до сніданку жменю горіхів або столову ложку горіхового масла, коли ви п’єте сік.
В такому разі стрибок рівня цукру в крові буде притуплений, що приведе до відстроченого почуття голоду або втоми.
Раніше ми писали про 5 ключових факторів, які визначають, чи розвинеться у вас цукровий діабет.
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