ru ua
Пн, 13 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врачи назвали украинский фрукт, который значительно снижает сахар в крови

Новина українською →
Понедельник 13 июня 2022 12:50
Врачи назвали украинский фрукт, который значительно снижает сахар в крови Фото: Врачи назвали фрукт, который значительно снижает сахар в крови (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

При высоком сахаре, преддиабете или диабете 2 типа врачи рекомендуют к употреблению украинский фрукт, доступный каждому.

Об этом пишет Daily Express.

Исследователи проблемы диабета 2 типа - хронического и опасного состояния, с которым живут миллионы людей в мире, обнаружили, что знаменитое "яблоко в день" может помочь контролировать уровень сахара.

В частности, об этом говорит исследование, опубликованное в International Journal of Pharma and Bio Sciences.

Ученые изучали потенциальное влияние яблок на уровень сахара в крови натощак у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Оказалось, что яблоки способны значительно снижать уровень сахара.

В исследование было включено 98 больных сахарным диабетом 2 типа, которых поделили на две группы. Участники одной употребляли утром по яблоку, другой - нет. При этом постоянно контролировался уровень сахара. Когда через четыре недели эксперимента провели контрольный замер, оказалось, что у той группы, что употребляла яблоки, уровень сахара ниже.

Как работает яблоко?

Этот эффект, вероятно, объясняется тем, что яблоки имеют низкий рейтинг по ГИ - гликемическому индексу.

ГИ - это система оценок продуктов, содержащих углеводы. Он показывает, как быстро каждая пища влияет на уровень сахара в крови (глюкозы), когда эта пища употребляется сама по себе.

Продукты с низким или средним ГИ расщепляются медленнее и со временем вызывают постепенное повышение уровня сахара в крови.

Продукты с низким ГИ включают: бобовые, цельнозерновые продукты (например, овсяная каша), фрукты, овощи и т. д.

Симптомы диабета

Сахарный диабет 2 типа - это хроническое состояние, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или инсулин, который она производит, не поглощается клетками.

Симптомы включают:

  • Частое мочеиспускание, особенно ночью
  • Постоянное чувство жажды
  • Чувство сильной усталости
  • Похудение без причины
  • Зуд вокруг половых органов, или неоднократное возникновение молочницы
  • Порезы или раны заживают дольше
  • Затуманенное зрение

Ранее мы писали про очень полезный напиток при диабете и высоком сахаре.

Кроме того врач рассказала, действительно ли при болезни можно мед.

Читайте РБК-Украина в Google News
диабет
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее