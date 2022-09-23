5 ключових факторів визначають, чи розвинеться у вас цукровий діабет

Ці п'ять ключових факторів у вашому житті можуть або збільшити або зменшити ризик розвитку діабету. Вони за версією Британського медичного журнал у (BMJ), виглядають так:

Здорове харчування Відмова від куріння Регулярне виконання вправ Помірне вживання алкоголю Здорова вага

Медики кажуть, якщо діабет не лікувати, це може призвести до ниркової недостатності, ампутації та інсульту, що може бути смертельним.

Що таке діабет, його симптоми

Цукровий діабет 2 типу - це хронічний стан, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну або інсулін, який вона виробляє, не поглинається клітинами.

Багато людей хворіють на цукровий діабет 2 типу, не підозрюючи. Це пов’язано з тим, що симптоми не обов'язково викликають погане самопочуття.

Симптоми включають: