Худшая ошибка завтрака, повышающая сахар в крови

Кофе может повысить уровень сахара

Большинство людей не представляют свое утро без ароматного свежесваренного кофе, но напиток может вам навредить.

"Для некоторых людей с диабетом кофеин может повлечь за собой резкое повышение уровня сахара в крови (не у всех)", - рассказала диетолог Лорен Манакер.

По данным клиники Mayo, если у вас сейчас диабет и вы используете инсулин, влияние кофеина (приблизительно 200 миллиграммов) может быть связано с повышением или снижением уровня сахара в крови.

Кроме того, употребление кофе перед тем, как что-нибудь съесть утром, также может привести к росту сахара.

Не только кофе может навредить

Людям, которые любят сок к завтраку, тоже нужно быть внимательными.

"Сок приведет к резкому повышению уровня сахара в крови, поскольку это быстрый источник углеводов", - говорит диетолог Сидни Грин.

Употребление сока каждый день означает, что ваше тело потребляет очень концентрированную форму фруктов, в которой не хватает клетчатки, и замедляет пищеварение.

Медики уверяют, что клетчатку нужно потреблять целиком для контроля уровня сахара в крови. Ведь клетчатка не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови, как другие углеводы.

Как пить кофе и уменьшать негативное влияние на здоровье

"Что касается кофе, сочетание его с пищей, содержащей белок и/или здоровый жир, может помочь притупить всплеск кофеина", - говорит Грин.

Лучше всего сочетать кофе с яичницей, который содержит полезные жиры, белки и антиоксиданты. Также можно добавлять к завтраку пригоршню орехов или столовую ложку орехового масла, когда вы пьете сок.

В таком случае скачок уровня сахара в крови будет притуплен, что приведет к отсроченному чувству голода или усталости.