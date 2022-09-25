Худшая ошибка завтрака, повышающая сахар в крови

Завтрак - самый главный прием еды в течение дня, ведь он заряжает вас энергией и часто определяет, как пройдет ваш день.
Об этом пишет EatThis.
Большинство людей не представляют свое утро без ароматного свежесваренного кофе, но напиток может вам навредить.
"Для некоторых людей с диабетом кофеин может повлечь за собой резкое повышение уровня сахара в крови (не у всех)", - рассказала диетолог Лорен Манакер.
По данным клиники Mayo, если у вас сейчас диабет и вы используете инсулин, влияние кофеина (приблизительно 200 миллиграммов) может быть связано с повышением или снижением уровня сахара в крови.
Кроме того, употребление кофе перед тем, как что-нибудь съесть утром, также может привести к росту сахара.
Людям, которые любят сок к завтраку, тоже нужно быть внимательными.
"Сок приведет к резкому повышению уровня сахара в крови, поскольку это быстрый источник углеводов", - говорит диетолог Сидни Грин.
Употребление сока каждый день означает, что ваше тело потребляет очень концентрированную форму фруктов, в которой не хватает клетчатки, и замедляет пищеварение.
Медики уверяют, что клетчатку нужно потреблять целиком для контроля уровня сахара в крови. Ведь клетчатка не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови, как другие углеводы.
"Что касается кофе, сочетание его с пищей, содержащей белок и/или здоровый жир, может помочь притупить всплеск кофеина", - говорит Грин.
Лучше всего сочетать кофе с яичницей, который содержит полезные жиры, белки и антиоксиданты. Также можно добавлять к завтраку пригоршню орехов или столовую ложку орехового масла, когда вы пьете сок.
В таком случае скачок уровня сахара в крови будет притуплен, что приведет к отсроченному чувству голода или усталости.
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