Найдорожчий поїзд у світі: як він виглядає і скільки коштує квиток

Shiki-Shima у перекладі означає "острів чотирьох пір року". Японські виробники запустили цей ультрарозкішний житловий поїзд у 2017 році.

Поїздка починається зі станції Уено до Токіо і триває два дні влітку та три дні взимку. Обід та вечеря подаються, коли поїзд котиться на північ до гірського курорту Юдзава, а пасажири знайомляться з усіма вигодами на борту. Кінцева станція – Хоккайдо.

У поїзді дуже дорога обстановка і величезні панорамні вікна, а ще скляна стеля. Обслуговування у цьому поїзді справді королівське та кожному пасажири після відправлення приносять келих шампанського.

Розробкою та оформленням інтер'єру займався Кен Кієюкі Окуяма, дизайнер всесвітньо відомих брендів Ferrari та Maserati. Але максимальна швидкість поїзда всього 70 км/год, що зараз становить лише третину від швидкості сучасних японських поїздів. Вартість цього поїзда – 45 000 000 доларів.

Найдорожчий поїзд у світі (скриншоти)

Вагони зроблені у вигляді двоповерхових люксів, в яких є зручні ліжка, вітальня та ванна кімната з душем та туалетом. Ще два вагони віддано під окремі номери.

Крайні вагони мають чудову прозору зону відпочинку і звідти можна милуватися красою пейзажів. А ще в них є лаундж-зона та вагон-ресторан.

У вагоні ресторані всі прилади - дизайнерські та виготовлені із чистого нікелю. Також там працюють найкращі шеф-кухарі, які подають страви тієї місцевості, якою поїзд проїжджає.

Усім пасажирам під час 2-3 денної поїздки видають вранці інформаційний лист про те, куди їде поїзд із зазначенням до хвилини. Також в листі повідомляють дані про шеф-кухаря, меню на день, деталі екскурсій, плани вагонів, де можна відпочити.

Найдорожчий поїзд у світі (Скріншоти)

У ванній кімнаті та туалеті підлога з підігрівом, а ванна наповнюється автоматично – достатньо натиснути лише кнопку. Для пасажирів у номерах є спеціальні кошики з фірмовим банним приладдям - на будь-який смак. Також є стопка рушників та банні халати.

Вартість квитків на цей поїзд – від 2200 до 8000 доларів. Але купити квиток майже неможливі – вони розпродані на пів року наперед.

Найдорожчий поїзд у світі (Скріншоти)

Для придбання квитка пасажирам необхідно реєструватися на спеціальному сайті та подавати заявку, яку розглядатимуть не менше 2 тижнів, а потім запропонують варіанти номерів та можливі дати.

Коли заявок накопичується дуже багато, проводять лотерею, щоб обрати пасажирів-переможців.