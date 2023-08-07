Самый дорогой поезд в мире: как он выглядит и сколько стоит билет

Shiki-Shima в переводе означает "остров четырех времен года". Японские производители запустили этот ультра-роскошный жилой поезд в 2017 году.

Поездка начинается со станции Уэно в Токио и длится два дня летом и три дня зимой. Обед и ужин подаются, когда поезд катится на север к горному курорту Юдзава, а пассажиры знакомятся со всеми удобствами, которые есть на борту. Конечная станция - Хоккайдо.

В поезде очень дорогая обстановка и огромные панорамные окна, а еще - стеклянный потолок. Обслуживание в этом поезде действительно королевское и каждому пассажиры после отправления приносят бокал шампанского.

Разработкой и оформлением интерьера занимался Кен Киеюки Окуяма, дизайнер всемирно известных брендов Ferrari и Maserati. Но максимальная скорость поезда всего 70 км/ в час, что сейчас составляет всего треть от скорости современных японских поездов. Стоимость этого поезда - 45 000 000 долларов.

Самый дорогой поезд в мире (скриншоты)

Вагоны сделаны в виде двухэтажных люксов, в которых есть удобные кровати, гостиная и ванная комната с душем и туалетом. Еще два вагона отданы под отдельные номера.

Крайние вагоны имеют потрясающую прозрачную зону отдыха и оттуда можно любоваться красотами пейзажей. А еще в них есть лаундж-зона и вагон-ресторан.

В вагоне ресторане все приборы - дизайнерские и изготовлены из чистого никеля. Также там работают лучшие шеф-повара, которые подают блюда той местности, через которую поезд проезжает.

Всем пассажирам во время 2-3 дневной поездки выдают по утрам информационный лист о том, куда едет поезд, с указанием до минуты. Также в листе сообщают данные о шеф-поваре, меню на день, детали экскурсий, планы вагонов, где можно отдохнуть.

Самый дорогой поезд в мире (Скриншоты)

В ванной комнате и туалете полы с подогревом, а ванна наполняется автоматически - достаточно нажать только кнопку. Для пассажиров в номерах есть специальные корзины с фирменными банными принадлежностями - на любой вкус. Также есть стопка полотенец и банные халаты.

Стоимость билетов на этот поезд - от 2200 до 8000 долларов. Но купить билет почти невозможны - они распроданы на полгода вперед.

Самый дорогой поезд в мире (Скриншоты)

Для покупки билета пассажирам необходимо регистрироваться на специальном сайте и подавать заявку, которую будут рассматривать не менее 2 недель, а потом предложат варианты номеров и возможные даты.

Когда заявок накапливается очень много, проводят лотерею, чтобы выбрать пассажиров-победителей.