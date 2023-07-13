Як виглядає найдорожча квартира Печерська з джакузі та барбекю на терасі

Квартира мрії у кожного своя. Комусь достатньо кількох кімнат і зручної інфраструктури, інші мають можливість придбати "царські" хороми. Попри війну, економічну кризу та втрату багатьма українцями найдорожчого, ринок нерухомості продовжує своє функціонування. Причому деякі квартири, виставлені на продаж, мають неабиякий розмах.

Одну з найдорожчих квартир, виставлених на продаж у Печерському районі столиці, оглянемо нижче в матеріалі Styler.

Де шукати

5-кімнатні апартаменти розміщені на третьому з п'яти поверхів унікального клубного будинку в Печерському районі Києва за адресою: вул. Тімірязєвська, 23.

Будівля зведена біля Національного ботанічного саду імені Гришка, тому квартира має прекрасний панорамний вид по всьому периметру.

Неподалік - станції метро Дружби народів (з одного боку) та Видубичі (з іншого). Наявні також зупинки наземного транспорту.

Апартаменти в Києві з рекордною вартістю (фото: dom.ria.com)

Цікаві подробиці

У квартирі було зроблено дизайнерський ремонт VIP рівня з використанням іменитих брендів:

світло: ILFARI, Egoluce, Vistosi, Lumen Center

меблі: Swan, Porada, Giorgetti, Molteni

сантехніка: Villeroy Boch, Simas, Antonio Lupi, Gessi, Duravit, Flaminia, Eurolegno, Hatria, HG, Jacuzzi

Загальна площа помешкання - 370 кв. м. Житлова - 244 кв. м.

Висота стель - від 3,8 м до 4,8 м.

Апартаменти складаються з 5 кімнат, санвузлів і кухні-студії (35 кв. м).

Так виглядає зона відпочинку у квартирі в Києві (фото: dom.ria.com)

На терасі розташовані:

сауна

джакузі

зимовий сад

барбекю

зона відпочинку

Крім того, у помешканні встановлена система "Розумний будинок".

Сауна та кухня high-tech (фото: dom.ria.com)

Скільки коштує

За цю квартиру, згідно з оголошенням, майбутнім власникам доведеться викласти чималеньку суму. Вона продається за 2 300 000 доларів (86 142 314 грн). Тобто один метр квадратний коштує 6 216 доларів.

Додатково (щомісячно) сплачувати доведеться за всі комунальні витрати та централізоване опалення.