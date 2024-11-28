Найдорожча картина у світі: скільки коштує, кому належить та де вона зараз

Найдорожчі картини світу - це витвори мистецтва Пабло Пікассо, Амадео Модільяні, Едварда Мунка, Енді Уорхола і звісно ж - Леонардо да Вінчі. А чия картина була продана за максимальні 450 млн доларів у 2018 році?

Яка картина вважається найдорожчою у світі, хто її автор та кому вона належить зараз, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Найдорожчою картиною світу називають "Спасителя світу", автором якої є Леонардо да Вінчі. Саме її було продано на аукціоні 2018 року за рекордні 450 млн доларів.

Наразі місце знаходження картини залишається невідомим. Згідно з повідомленнями, її придбав принц Саудівської Аравії Бадр бін Абдулла від імені наступного принца Мохаммеда бін Салмана.

Є припущення, що вона може бути розміщена на яхті принца або готується для експозиції в музеї.

Історія картини "Спаситель світу" оповита таємницями. Вважається, що полотно було створено Леонардо та Вінчі для французького королівського двору, але згодом сліди картини втратилися.

Леонардо написав “Спасителя” у проміжку часу між 1506 і 1513 роками. Перша письмова згадка про "Спасителя" Леонардо виявлена в архіві XVII століття - це детальний перелік колекції короля Англії, Шотландії та Ірландії Карла I.

Через сто років картину придбав бастард герцога Бекінгема. Надалі сліди картини губляться до 1900 року.

У 1900-х роках її знайшли у Великій Британії, проте через численні реставрації та зменшення її автентичності під цілком сумнівам.

Ця картина залишається символом престижу серед колекціонерів і збереження великого інтересу у світовому мистецтві. Висока ціна та таємничість її нинішнього місця знаходження лише додають їй аурі загадковості.

Картина Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" (фото: Вікіпедія)

Історія картини "Спаситель світу" вражає не лише своєю ціною, а й подіями, які її супроводжували. Спочатку полотно належало королям Франції та Англії, але до середини XVIII століття його сліди були загублені.

У 2005 році твір було виявлено на аукціоні в США, де його придбали за 10 тисяч доларів. Після остаточної реставрації та підтвердження авторства Леонардо його вартість злетіла до сотні мільйонів доларів.

Також існує інформація, що зараз ця картина знаходиться в женевському митному складі, а саудівський кронпринц планує побудувати для неї музей в Ер-Ріяді.