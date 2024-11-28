Самая дорогая картина в мире: сколько стоит, кому принадлежит и где она сейчас

Самые дорогие картины мира - это произведения искусства Пабло Пикассо, Амадео Модильяни, Эдварда Мунка, Энди Уорхола и, конечно же, - Леонардо да Винчи. А чья картина была продана за максимальные 450 млн. долларов в 2018 году?

Какая картина считается самой дорогой в мире, кто ее автор и кому она принадлежит сейчас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Самой дорогой картиной мира называют "Спасителя мира", автором которой является Леонардо да Винчи. Именно она была продана на аукционе 2018 года за рекордные 450 млн долларов.

В настоящее время место нахождения картины остается неизвестным. Согласно сообщениям, ее приобрел принц Саудовской Аравии Бадр бин Абдулла от имени следующего принца Мохаммеда бин Салмана.

Предполагается, что она может быть размещена на яхте принца или готовится для экспозиции в музее.

История картины "Спаситель мира" окутана тайнами. Считается, что полотно было создано Леонардо да Винчи для французского королевского двора, но впоследствии следы картины потерялись.

Леонардо написал "Спасителя" в промежутке времени между 1506 и 1513 годами. Первое письменное упоминание о "Спасителе" Леонардо обнаружено в архиве XVII века - это подробный перечень коллекции короля Англии, Шотландии и Ирландии Карла I.

Сто лет спустя картину приобрел бастард герцога Бекингема. В дальнейшем следы картины теряются до 1900 года.

В 1900-х годах ее нашли в Великобритании, однако из-за многочисленных реставраций и уменьшения ее подлинность под сомнением.

Эта картина остается символом престижа среди коллекционеров и сохранения большого интереса в мировом искусстве. Высокая цена и таинственность ее нынешнего места нахождения только придают ей ауру загадочности.

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" (фото: Википедия)

История картины "Спаситель мира" поражает не только своей ценой, но и сопровождавшими ее событиями. Первоначально полотно принадлежало королям Франции и Англии, но к середине XVIII века его следы были утеряны.

В 2005 году произведение было обнаружено на аукционе в США, где его приобрели за 10 тысяч долларов. После окончательной реставрации и подтверждения авторства Леонардо, ее стоимость взлетела до сотни миллионов долларов.

Также есть информация, что сейчас эта картина находится в женевском таможенном складе, а саудовский кронпринц планирует построить для нее музей в Эр-Рияде.