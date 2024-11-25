Найдорожчий сорт яблук у світі: як виглядає "чорний діамант" та скільки він коштує

Титул найдорожчого сорту яблук у світі належить Black Diamond - це фрукт, який вирощують у Таїланді. Особливість цих яблук у чорно-фіолетовій шкірці. І хоча одне яблуко коштує дуже дорого, фермери дуже неохоче вирощують саме цей сорт.

Що відомо про найдорожчі яблука у світі сорту "чорний діамант" та чому їх не хочуть вирощувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Звичайні червоні яблука отримують колір своєї шкірки від антоціанів і переважно він червоний або світло-зелений. Пігменти або натуральні барвники розвиваються в міру дозрівання плоду.

Однак є яблука, у яких чорно-фіолетова шкурка і білосніжна серцевина. Це яблука "чорний діамант" або Хуа Нду. Виник цей сорт у Новій Зеландії, згодом його завезли до Китаю, а потім його почали вирощувати в Таїланді та на Тибеті.

Свій колір яблука отримали через особливе середовище та умови вирощування - на висоті 3,5 км. До того ж в горах великі перепади температур, а ультрафіолету дуже багато. Яблуні мають знаходитися в тіні Гімалайського хребта.

Яблуко "чорний діамант" (скриншот)

Яблука мають блискучу шкірку, вони багаті мінералами, хрусткі та смачні. А ще цей сорт стійкий до холоду і має природний захист від паразитів та комах.

На місцевих ринках таке яблуко коштує від 7,5 доларів за одну штуку, а при експорті до інших країн вартість яблука може досягати 20 доларів за одну штуку.

Однак фермери дуже неохоче вирощують ці "чорні діаманти", бо за ефективністю вони поступаються звичайним.

Щорічно врожай збирають восени, в кінці жовтня відправляють на продаж і продають майже до Нового року.

Але тільки 30% зрілих чорних яблук відповідають суворим стандартам відповідності кольорів. А смакові якості та поживні - майже такі ж самі, як і у звичайних сортів.