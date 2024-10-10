5 найдорожчих скарбів в історії, які коштують мільярди доларів та вражають уяву

Історія людства сповнена таємниць і загублених скарбів, які чекають на своє відкриття. Але багато з них уже знайдено, і цінність декількох з них виявилася просто приголомшливою та налічує сотні мільйонів та навіть мільярди доларів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає з посиланням на матеріал видання Greek Reporter про п'ять найдорожчих знахідок скарбів минулого.

Корабель "Сан-Хосе"

Сан-Хосе часто називають "Святим Граалем" затонулих кораблів. Цей іспанський корабель затонув у 1708 році неподалік від Колумбії, прямувавши з Перу до Іспанії. Корабель був завантажений золотом, сріблом та смарагдами.

Коли він наблизився до Картахени, зіткнувся з британськими кораблями, що призвело до запеклої битви. Сан-Хосе вибухнув і затонув, забравши з собою скарби вартістю близько 20 мільярдів доларів.

У 2015 році спеціальний підводний робот виявив Сан-Хосе на глибині 2000 футів. Тепер уряд Колумбії планує підняти артефакти з руїн.

Корабель "Сан-Хосе" (зображення: Вікіпедія)

Проєкт "Чорний Лебідь"

Ще одним значним відкриттям в Атлантичному океані стала знахідка корабля Nuestra Señora de las Mercedes, виявлена компанією Odyssey Marine Exploration у 2007 році неподалік від Португалії.

Корабель затонув у 1804 році, був завантажений золотими та срібними монетами загальною вагою близько 17 тонн. Знахідка отримала назву "Проект Чорний Лебідь".

Ця знахідка спричинила величезну юридичну боротьбу між компанією Odyssey та іспанським урядом, який стверджував, що скарби належать Іспанії.

Монети з Nuestra Señora de las Mercedes (фото: Вікіпедія)

Скарби Шроди

Скарби Шроди були знайдені в 1980-х роках у місті Шрода Сльонська, Польща, під час будівельних робіт.

Цей середньовічний скарб містить понад три тисячі предметів, таких як срібні та золоті монети, золоті прикраси, королівські предмети та коштовні камені, що датуються приблизно серединою XIV століття. Його вартість становить близько 120 мільйонів доларів.

Скарб був виявлений у два етапи: спочатку у 1985 році, а потім у 1988 році. На жаль, багато предметів були пограбовані до того, як археологи змогли захистити місце. Попри це, багато артефактів було врятовано і тепер зберігаються у Національному музеї у Вроцлаві та Регіональному музеї у Шроді Сльонській.

Корона зі скарбів Шроди (фото: Вікіпедія)

Золоті дінари Фатимідів

У 2015 році дайвер на ім'я Цвика Файєр зробив неочікуване відкриття біля узбережжя Кесарії в Ізраїлі. Він виявив колекцію середньовічних арабських золотих монет, які належали до періоду Фатимідського халіфату (909-1171 роки нашої ери).

Це відкриття може стати найбільшим запасом золота, знайденим у Східному Середземномор'ї.

Спочатку Файєр думав, що монети є іграшковими, але насправді він натрапив на близько 2000 справжніх золотих динарів. Пізніше підрозділ морської археології Ізраїльської управи старожитностей знайшов ще 1000 монет у цій же місцевості.

Це зробило загальну знахідку значно більшою, ніж будь-який інший відомий запас золота в Ізраїлі.

Дінари Фатимідів (фото: Вікіпедія)

Храм Падманабхасвамі

Центральний храм Падманабхасвамі в південному індійському штаті Керала у 2011 році виявився сховищем найбільшого скарбу в історії людства. За попередніми даними, тут зберігаються цінності на суму 22 мільярди доларів.

Охоронці храму Падманабхасвамі, побудованого на честь бога Вішну, заповнювали шість підземних сховищ храму пожертвуваннями з XIV століття. У XVIII столітті правитель вирішив замурувати тайники. Про них знали британські колонізатори, але не стали турбувати Вішну.

Одразу привертає увагу статуя Вішну, відлита з золота та прикрашена діамантами і смарагдами, висотою 1,2 метра (вартість - 112 мільйонів доларів). Також у сховищах були блюда, інкрустовані дорогоцінними каменями, 5-метрова золота ланцюг вагою 10 кг та "полотно" з золота на 36 кг.

Повсюдно стояли мішки вагою по 35 кг з діамантами, рубінами та сапфірами, а також мішки із золотими та срібними монетами загальною вагою в 1 тонну.

Золота статуя Вішну (фото: Вікіпедія)