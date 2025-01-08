Найдивніші страви, які подають у літаках: де пригостять шашликом, а де подають сирне фондю
Літаки завжди асоціюються зі стандартними обідами у пластикових лотках. Але є авіакомпанії, які вражають пасажирів екзотичними та незвичними стравами. Від шашлику до традиційного гуляшу - ось чим можуть здивувати на борту.
Чим можна поласувати на борту різних авіакомпаній світу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Ми звикли до того, що їжа в літаках найчастіше проста, якщо не сказати нудна. Сандвічі, макарони чи курка з рисом стали стандартом для більшості авіаперевізників. Але є авіакомпанії, які виходять за рамки звичного меню і пропонують пасажирам страви, які нечасто побачиш навіть у ресторані.
Шашлик у небі
Авіакомпанія Air Astana, що базується у Казахстані, вирішила приємно здивувати своїх пасажирів, запропонувавши справжній шашлик. Він подається з ароматним лавашем та овочами, а спеції додають страві автентичного смаку. Також авіакомпанія буде пропонувати холодний айран.
Донер-кебаб з'явився 1 січня 2025 року на вечірніх рейсах для тих, хто подорожує між Німеччиною та Туреччиною. Згодом страву планують додати у меню й на інших рейсах авіакомпанії. Коштувати страва буде близько 8 євро.
Гуляш від угорських авіаліній
Якщо ви летите з Угорщини чи в Угорщину, деякі авіакомпанії радують традиційним угорським гуляшем. Насичений, ароматний, з ніжним м'ясом і овочами, він точно змусить вас забути про висоту у 10 000 метрів.
Млинці з грибами
Авіакомпанія Finnair пропонує своїм пасажирам хліб у фінському стилі з рисовою начинкою, а також млинці з начинкою з грибів та ковбасу.
Місо-суп і суші від японських перевізників
Japan Airlines і ANA славляться своїм меню, яке включає місо-суп, суші та навіть натто (ферментовані боби). Це справжній подарунок для шанувальників японської кухні.
Фондю в Альпах, але в літаку
Швейцарські авіалінії Swiss пропонують своїм пасажирам сирне фондю, яке подають у спеціальних горщиках. Це не тільки смачно, але й створює атмосферу затишку, навіть коли за бортом мінусова температура.
Екзотика від Emirates
Emirates Airlines славляться своєю розкішшю, і їхнє меню не виняток. Пасажири можуть скуштувати баранячий каррі, креветки на грилі або навіть хумус із фалафелем.
Міні-пляшка вина
Air France до основної страви на борту пропонує пасажирам міні-пляшки з шардоне і сир як закуску.
Цікаві факти
- Під час польоту сприйняття смаку змінюється: на висоті 10 000 метрів їжа здається менш солоною і солодкою.
- Авіакомпанії інвестують мільйони доларів у розробку меню, яке залишиться смачним навіть у повітрі.
- Найдорожче авіаційне меню пропонує Singapore Airlines: на борту можна скуштувати страви від мішленівських шефів.
- На приготування їжі для рейсу працюють спеціальні кухні, які готують і пакують страви за кілька годин до вильоту.
- Найпопулярнішою стравою в літаках залишається курка з рисом, яку замовляють 50% пасажирів.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: travelandleisure.com, foodandwine.com, simpleflying.com