Самые странные блюда, которые подают в самолетах: где угостят шашлыком, а где предложат фондю
Самолеты всегда ассоциируются со стандартными обедами в пластиковых лотках. Но есть авиакомпании, которые поражают пассажиров экзотическими и необычными блюдами. От шашлыка до традиционного гуляша - вот чем могут удивить на борту.
Чем можно полакомиться на борту разных авиакомпаний мира, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Мы привыкли к тому, что еда в самолетах чаще всего простая, если не сказать скучная. Сандвичи, макароны или курица с рисом стали стандартом для большинства авиаперевозчиков. Но есть авиакомпании, которые выходят за рамки привычного меню и предлагают пассажирам блюда, которые нечасто увидишь даже в ресторане.
Шашлык в небе
Авиакомпания Air Astana, базирующаяся в Казахстане, решила приятно удивить своих пассажиров, предложив настоящий шашлык. Он подается с ароматным лавашем и овощами, а специи придают блюду аутентичный вкус. Также авиакомпания будет предлагать холодный айран.
Донер-кебаб появился 1 января 2025 года на вечерних рейсах для тех, кто путешествует между Германией и Турцией. Впоследствии блюдо планируют добавить в меню и на других рейсах авиакомпании. Стоить блюдо будет около 8 евро.
Гуляш от венгерских авиалиний
Если вы летите из Венгрии или в Венгрию, некоторые авиакомпании радуют традиционным венгерским гуляшом. Насыщенный, ароматный, с нежным мясом и овощами, он точно заставит вас забыть о высоте в 10 000 метров.
Блины с грибами
Авиакомпания Finnair предлагает своим пассажирам хлеб в финском стиле с рисовой начинкой, а также блины с начинкой из грибов и колбасу.
Мисо-суп и суши от японских перевозчиков
Japan Airlines и ANA славятся своим меню, которое включает мисо-суп, суши и даже натто (ферментированные бобы). Это настоящий подарок для поклонников японской кухни.
Фондю в Альпах, но в самолете
Швейцарские авиалинии Swiss предлагают своим пассажирам сырное фондю, которое подают в специальных горшочках. Это не только вкусно, но и создает атмосферу уюта, даже когда за бортом минусовая температура.
Экзотика от Emirates
Emirates Airlines славятся своей роскошью, и их меню не исключение. Пассажиры могут попробовать баранье карри, креветки на гриле или даже хумус с фалафелем.
Мини-бутылка вина
Air France к основному блюду на борту предлагает пассажирам мини-бутылки с шардоне и сыр в качестве закуски.
Интересные факты
- Во время полета восприятие вкуса меняется: на высоте 10 000 метров еда кажется менее соленой и сладкой.
- Авиакомпании инвестируют миллионы долларов в разработку меню, которое останется вкусным даже в воздухе.
- Самое дорогое авиационное меню предлагает Singapore Airlines: на борту можно попробовать блюда от мишленовских шефов.
- На приготовление еды для рейса работают специальные кухни, которые готовят и упаковывают блюда за несколько часов до вылета.
- Самым популярным блюдом в самолетах остается курица с рисом, которую заказывают 50% пассажиров.
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При написании материала были использованы источники: travelandleisure.com, foodandwine.com, simpleflying.com