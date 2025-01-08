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Самые странные блюда, которые подают в самолетах: где угостят шашлыком, а где предложат фондю

Среда 08 января 2025 21:30
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Самые странные блюда, которые подают в самолетах: где угостят шашлыком, а где предложат фондю Самые странные блюда, которые подают пассажирам в самолетах (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Самолеты всегда ассоциируются со стандартными обедами в пластиковых лотках. Но есть авиакомпании, которые поражают пассажиров экзотическими и необычными блюдами. От шашлыка до традиционного гуляша - вот чем могут удивить на борту.

Чем можно полакомиться на борту разных авиакомпаний мира, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Мы привыкли к тому, что еда в самолетах чаще всего простая, если не сказать скучная. Сандвичи, макароны или курица с рисом стали стандартом для большинства авиаперевозчиков. Но есть авиакомпании, которые выходят за рамки привычного меню и предлагают пассажирам блюда, которые нечасто увидишь даже в ресторане.

Шашлык в небе

Авиакомпания Air Astana, базирующаяся в Казахстане, решила приятно удивить своих пассажиров, предложив настоящий шашлык. Он подается с ароматным лавашем и овощами, а специи придают блюду аутентичный вкус. Также авиакомпания будет предлагать холодный айран.

Донер-кебаб появился 1 января 2025 года на вечерних рейсах для тех, кто путешествует между Германией и Турцией. Впоследствии блюдо планируют добавить в меню и на других рейсах авиакомпании. Стоить блюдо будет около 8 евро.

Гуляш от венгерских авиалиний

Если вы летите из Венгрии или в Венгрию, некоторые авиакомпании радуют традиционным венгерским гуляшом. Насыщенный, ароматный, с нежным мясом и овощами, он точно заставит вас забыть о высоте в 10 000 метров.

Блины с грибами

Авиакомпания Finnair предлагает своим пассажирам хлеб в финском стиле с рисовой начинкой, а также блины с начинкой из грибов и колбасу.

Мисо-суп и суши от японских перевозчиков

Japan Airlines и ANA славятся своим меню, которое включает мисо-суп, суши и даже натто (ферментированные бобы). Это настоящий подарок для поклонников японской кухни.

Фондю в Альпах, но в самолете

Швейцарские авиалинии Swiss предлагают своим пассажирам сырное фондю, которое подают в специальных горшочках. Это не только вкусно, но и создает атмосферу уюта, даже когда за бортом минусовая температура.

Экзотика от Emirates

Emirates Airlines славятся своей роскошью, и их меню не исключение. Пассажиры могут попробовать баранье карри, креветки на гриле или даже хумус с фалафелем.

Мини-бутылка вина

Air France к основному блюду на борту предлагает пассажирам мини-бутылки с шардоне и сыр в качестве закуски.

Интересные факты

  • Во время полета восприятие вкуса меняется: на высоте 10 000 метров еда кажется менее соленой и сладкой.
  • Авиакомпании инвестируют миллионы долларов в разработку меню, которое останется вкусным даже в воздухе.
  • Самое дорогое авиационное меню предлагает Singapore Airlines: на борту можно попробовать блюда от мишленовских шефов.
  • На приготовление еды для рейса работают специальные кухни, которые готовят и упаковывают блюда за несколько часов до вылета.
  • Самым популярным блюдом в самолетах остается курица с рисом, которую заказывают 50% пассажиров.

Ранее мы писали о том, как выглядит самый маленький аэропорт в мире.

А еще рассказывали о том, что может произойти, если вы не переведете телефон в режим полета в самолете.

При написании материала были использованы источники: travelandleisure.com, foodandwine.com, simpleflying.com

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