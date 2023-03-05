Найдешевший медівник на кефірі: без масла, сметани і випікання коржів

Медівник на кефірі готувати дуже просто і дешево. До складу такого тортика не входять вартісні інгредієнти, такі як масло чи сметана, а до чаю він смакуватиме відмінно.
Рецептом поділилася в YouTube кулінарка Лілія Цвіт.
До яєць додайте цукор, збийте, щоб маса збільшилася в об'ємі і посвітлішала. Додайте мед, продовжуйте збивати.
Далі додайте кефір та соду, її гасити не треба. Додайте просіяне борошно, спеції для пряників (або корицю), родзинки.
Тісто має вийти доволі рідким, стікати з лопатки.
Вилийте тісто у форму, змащену маслом і застелену пергаментом. Випікайте близько 40 хвилин при температурі 170 градусів.
Готовий остиглий медівник можна посипати цукровою пудрою.
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