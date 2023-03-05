Самый дешевый медовик на кефире: без масла, сметаны и выпекания коржей

Медовик на кефире готовить очень просто и дешево. В состав такого тортика не входят дорогие ингредиенты, такие как масло или сметана, а к чаю он подойдет отлично.
Рецептом поделилась в YouTube кулинар Лилия Цвит.
К яйцам добавьте сахар, взбейте, чтобы масса увеличилась в объеме и посветлела. Добавьте мед, продолжайте взбивать.
Далее добавьте кефир и соду, гасить ее не надо. Добавьте просеянную муку, специи для пряников (или корицу), изюм.
Тесто должно получиться довольно жидким, стекать с лопатки.
Вылейте тесто в форму, смазанную маслом и застеленную пергаментом. Выпекайте около 40 минут при температуре 170 градусов.
Готовый остывший медовик можно посыпать сахарной пудрой.
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