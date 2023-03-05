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Самый дешевый медовик на кефире: без масла, сметаны и выпекания коржей

Как приготовить медовик на кефире (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Медовик на кефире готовить очень просто и дешево. В состав такого тортика не входят дорогие ингредиенты, такие как масло или сметана, а к чаю он подойдет отлично.

Рецептом поделилась в YouTube кулинар Лилия Цвит.

Ингредиенты на форму 20х20х5:

  • яйца - 2 шт.
  • сахар - 50 г
  • мед - 120 г
  • кефир - 120 мл
  • сода - 1 ч. л.
  • мука - 200 г
  • изюм - 70 г

Пошаговое приготовление

К яйцам добавьте сахар, взбейте, чтобы масса увеличилась в объеме и посветлела. Добавьте мед, продолжайте взбивать.

Далее добавьте кефир и соду, гасить ее не надо. Добавьте просеянную муку, специи для пряников (или корицу), изюм.

Тесто должно получиться довольно жидким, стекать с лопатки.

Вылейте тесто в форму, смазанную маслом и застеленную пергаментом. Выпекайте около 40 минут при температуре 170 градусов.

Готовый остывший медовик можно посыпать сахарной пудрой.

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