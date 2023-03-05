Самый дешевый медовик на кефире: без масла, сметаны и выпекания коржей

Медовик на кефире готовить очень просто и дешево. В состав такого тортика не входят дорогие ингредиенты, такие как масло или сметана, а к чаю он подойдет отлично.

Ингредиенты на форму 20х20х5:

яйца - 2 шт.

сахар - 50 г

мед - 120 г

кефир - 120 мл

сода - 1 ч. л.

мука - 200 г

изюм - 70 г

Пошаговое приготовление

К яйцам добавьте сахар, взбейте, чтобы масса увеличилась в объеме и посветлела. Добавьте мед, продолжайте взбивать.

Далее добавьте кефир и соду, гасить ее не надо. Добавьте просеянную муку, специи для пряников (или корицу), изюм.

Тесто должно получиться довольно жидким, стекать с лопатки.

Вылейте тесто в форму, смазанную маслом и застеленную пергаментом. Выпекайте около 40 минут при температуре 170 градусов.

Готовый остывший медовик можно посыпать сахарной пудрой.