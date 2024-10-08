ua en ru
Вт, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Найдешевші тарифні плани для пенсіонерів у "Київстар", Vodafone та Lifecell: який вибрати

Вівторок 08 жовтня 2024 17:30
UA EN RU
Найдешевші тарифні плани для пенсіонерів у "Київстар", Vodafone та Lifecell: який вибрати Які тарифи українських мобільних операторів підійдуть пенсіонерам (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Для пенсіонерів вибір вигідного тарифного плану може стати важливим кроком для оптимізації витрат на мобільний зв'язок. Сучасні оператори, такі як Київстар, Vodafone та Lifecell пропонують різні тарифи, які можна адаптувати під індивідуальні потреби.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як вибрати оптимальний тариф, щоб знизити витрати на зв'язок та не переплачувати за непотрібні послуги.

Київстар

Київстар пропонує спеціальні тарифи для пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Таких тарифів два - “LOVE UA Комфорт” та "Любов до батьків. Домашній".

В обох пакетах надаються безлімітні дзвінки на номери Київстар, однак у решті послуг є відмінності.

Тариф “LOVE UA Комфорт”

  • Мобільний інтернет - 6 ГБ
  • Дзвінки на Київстар - Безлім
  • Дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні - 60 хв
  • SMS по Україні - 60 шт
  • Ціна: 140 грн/місяць

Найдешевші тарифні плани для пенсіонерів у &quot;Київстар&quot;, Vodafone та Lifecell: який вибрати

Скриншот

Тариф “Любов до батьків. Домашній"

  • Мобільний інтернет - 7 ГБ
  • Дзвінки на Київстар - Безлім
  • Дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні - 75 хв
  • SMS по Україні - 75 шт
  • Ціна: 175 грн/місяць

Найдешевші тарифні плани для пенсіонерів у &quot;Київстар&quot;, Vodafone та Lifecell: який вибрати

Скриншот

Lifecell

У лютому 2024 року мобільна компанія Lifecell запропонувала економічний тариф для людей похилого віку. Також існують бюджетні варіанти, такі як "Просто Лайф" за 90 грн та "Смарт Лайф" за 120 грн.

Тарифний план "Пільговий”

  • Безліміт на Lifecell
  • Дзвінки на номери інших операторів, - 100 хвилин
  • Інтернет, ГБ - 1; +1 ГБ за кожні 30 хв вихідних дзвінків з BiP Out, за умови оплаченого пакету послуг на 30 днів
  • SMS по Україні - 50
  • Ціна: 160 грн/місяць

Найдешевші тарифні плани для пенсіонерів у &quot;Київстар&quot;, Vodafone та Lifecell: який вибратиНайдешевші тарифні плани для пенсіонерів у &quot;Київстар&quot;, Vodafone та Lifecell: який вибрати

Скриншот

Тарифний план “Просто Лайф”

  • Інтернет - 8 ГБ
  • Дзвінки на номери інших операторів, включаючи lifecell - 300 хв
  • Безліміт на lifecell, який надається після використання хвилин на всі номери по Україні, наданих за пакетом послуг на 4 тижні
  • Ціна: 90 грн/місяць

Найдешевші тарифні плани для пенсіонерів у &quot;Київстар&quot;, Vodafone та Lifecell: який вибрати

Скриншот

Тарифний план “Смарт Лайф”

  • Інтернет - 25 ГБ
  • Дзвінки на номери інших операторів, включаючи lifecell - 800 хв
  • Безліміт на lifecell, який надається після використання хвилин на всі номери по Україні, наданих за пакетом послуг на 4 тижні
  • Ціна: 120 грн/місяць

Найдешевші тарифні плани для пенсіонерів у &quot;Київстар&quot;, Vodafone та Lifecell: який вибрати

Скриншот

Vodafone

Vodafone предлагает базовый тариф Vodafone Turbo за 180 грн, а также Vodafone SuperNet Start за 200 грн.

Vodafone Turbo

  • Інтернет, ГБ - Безлім, включно 5 ГБ в роумінгу
  • Дзвінки - 400+400 хв на розмови, Безлім у мережі Vodafone
  • Ціна: 180 грн/місяць

Найдешевші тарифні плани для пенсіонерів у &quot;Київстар&quot;, Vodafone та Lifecell: який вибрати

Скриншот

Vodafone SuperNet Start

  • Інтернет - 20+5 ГБ
  • Дзвінки - 200 хв на інші мережі України та безліміт у мережі Vodafone Україна; 50 хв у 16 країн (Польща, Німеччина, Чехія та інші країни)
  • SMS -50 на мобільні мережі України - 50 шт. за 1,50 грн/день
  • Ціна: 200 грн/місяць

Найдешевші тарифні плани для пенсіонерів у &quot;Київстар&quot;, Vodafone та Lifecell: який вибрати

Скриншот

Нагадаємо, що "Киівстар" вносить зміни до одного з тарифів для абонентів

А ще ми писали, що “Київстар” зробив важливу заяву для українців, яка допоможе зберегти гроші.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Vodafone, Lifecell, Київстар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар life:) Тарифи Vodafone Україна Пенсіонери
NEWS
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову