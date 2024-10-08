Самые дешевые тарифные планы для пенсионеров в "Киевстар", Vodafone и Lifecell: какой выбрать
Для пенсионеров выбор выгодного тарифного плана может стать важным шагом по оптимизации расходов на мобильную связь. Современные операторы, такие как Киевстар, Vodafone и Lifecell, предлагают различные тарифы, которые можно адаптировать под индивидуальные потребности.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выбрать оптимальный тариф, чтобы снизить расходы на связь и не переплачивать за ненужные услуги.
Киевстар
Киевстар предлагает специальные тарифы для пенсионеров и лиц с инвалидностью. Таких тарифов два - "LOVE UA Комфорт" и "Любовь к родителям. Домашний".
В обоих пакетах предоставляются безлимитные звонки на номера Киевстар, однако у остальных услуг есть отличия.
Тариф "LOVE UA Комфорт"
- Мобильный интернет - 6 ГБ
- Звонки на Киевстар - Безлим
- Звонки на другие мобильные и городские номера по Украине - 60 мин
- SMS по Украине - 60 шт
- Цена: 140 грн/месяц
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Тариф "Любовь к родителям. Домашний"
- Мобильный интернет - 7 ГБ
- Звонки на Киевстар - Безлим
- Звонки на другие мобильные и городские номера по Украине - 75 мин
- SMS по Украине - 75 шт
- Цена: 175 грн/месяц
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Lifecell
В феврале 2024 года мобильная компания Lifecell предложила экономический тариф для пожилых людей. Также существуют бюджетные варианты, такие как "Просто Лайф" за 90 грн. и "Смарт Лайф" за 120 грн.
Тарифный план "Льготный"
- Безлимит на Lifecell
- Звонки на номера других операторов - 100 минут
- Интернет, ГБ - 1 ГБ; +1 ГБ за каждые 30 мин исходящих звонков с BiP Out, при условии оплаченного пакета услуг на 30 дней
- SMS по Украине - 50
- Цена: 160 грн/месяц
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Тарифный план "Просто Лайф"
- Интернет - 8 ГБ
- Звонки на номера других операторов, включая lifecell - 300 мин
- Безлимит на lifecell, который предоставляется после использования минут на все номера по Украине, предоставленные по пакету услуг на 4 недели
- Цена: 90 грн/месяц
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Тарифный план "Смарт Лайф"
- Интернет - 25 ГБ
- Звонки на номера других операторов, включая lifecell - 800 мин
- Безлимит на lifecell, который предоставляется после использования минут на все номера по Украине, предоставленные по пакету услуг на 4 недели
- Цена: 120 грн/месяц
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Vodafone
Vodafone предлагает базовый тариф Vodafone Turbo за 180 грн., а также Vodafone SuperNet Start за 200 грн.
Vodafone Turbo
- Интернет, ГБ - Безлим, включая 5 ГБ в роуминге
- Звонки - 400+400 мин на разговоры, Безлим в сети Vodafone
- Цена: 180 грн/месяц
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Vodafone SuperNet Start
- Интернет - 20+5 ГБ
- Звонки - 200 мин на другие сети Украины и безлимит в сети Vodafone Украина; 50 мин в 16 стран (Польша, Германия, Чехия и другие страны)
- SMS-50 на мобильные сети Украины - 50 шт. за 1,50 грн/день
- Цена: 200 грн/месяц
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Напомним, что "Киевстар" вносит изменения в один из тарифов для абонентов
А еще мы писали, что Киевстар сделал важное заявление для украинцев, которое поможет сохранить деньги.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Vodafone, Lifecell, Киевстар.