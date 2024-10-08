Самые дешевые тарифные планы для пенсионеров в "Киевстар", Vodafone и Lifecell: какой выбрать

Для пенсионеров выбор выгодного тарифного плана может стать важным шагом по оптимизации расходов на мобильную связь. Современные операторы, такие как Киевстар, Vodafone и Lifecell, предлагают различные тарифы, которые можно адаптировать под индивидуальные потребности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выбрать оптимальный тариф, чтобы снизить расходы на связь и не переплачивать за ненужные услуги.

Киевстар

Киевстар предлагает специальные тарифы для пенсионеров и лиц с инвалидностью. Таких тарифов два - "LOVE UA Комфорт" и "Любовь к родителям. Домашний".

В обоих пакетах предоставляются безлимитные звонки на номера Киевстар, однако у остальных услуг есть отличия.

Тариф "LOVE UA Комфорт"

Мобильный интернет - 6 ГБ

Звонки на Киевстар - Безлим

Звонки на другие мобильные и городские номера по Украине - 60 мин

SMS по Украине - 60 шт

Цена: 140 грн/месяц

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Тариф "Любовь к родителям. Домашний"

Мобильный интернет - 7 ГБ

Звонки на Киевстар - Безлим

Звонки на другие мобильные и городские номера по Украине - 75 мин

SMS по Украине - 75 шт

Цена: 175 грн/месяц

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Lifecell

В феврале 2024 года мобильная компания Lifecell предложила экономический тариф для пожилых людей. Также существуют бюджетные варианты, такие как "Просто Лайф" за 90 грн. и "Смарт Лайф" за 120 грн.

Тарифный план "Льготный"

Безлимит на Lifecell

Звонки на номера других операторов - 100 минут

Интернет, ГБ - 1 ГБ; +1 ГБ за каждые 30 мин исходящих звонков с BiP Out, при условии оплаченного пакета услуг на 30 дней

SMS по Украине - 50

Цена: 160 грн/месяц

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Тарифный план "Просто Лайф"

Интернет - 8 ГБ

Звонки на номера других операторов, включая lifecell - 300 мин

Безлимит на lifecell, который предоставляется после использования минут на все номера по Украине, предоставленные по пакету услуг на 4 недели

Цена: 90 грн/месяц

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Тарифный план "Смарт Лайф"

Интернет - 25 ГБ

Звонки на номера других операторов, включая lifecell - 800 мин

Безлимит на lifecell, который предоставляется после использования минут на все номера по Украине, предоставленные по пакету услуг на 4 недели

Цена: 120 грн/месяц

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Vodafone

Vodafone предлагает базовый тариф Vodafone Turbo за 180 грн., а также Vodafone SuperNet Start за 200 грн.

Vodafone Turbo

Интернет, ГБ - Безлим, включая 5 ГБ в роуминге

Звонки - 400+400 мин на разговоры, Безлим в сети Vodafone

Цена: 180 грн/месяц

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Vodafone SuperNet Start

Интернет - 20+5 ГБ

Звонки - 200 мин на другие сети Украины и безлимит в сети Vodafone Украина; 50 мин в 16 стран (Польша, Германия, Чехия и другие страны)

SMS-50 на мобильные сети Украины - 50 шт. за 1,50 грн/день

Цена: 200 грн/месяц

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