ua en ru
Вт, 08 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самые дешевые тарифные планы для пенсионеров в "Киевстар", Vodafone и Lifecell: какой выбрать

Вторник 08 октября 2024 17:30
UA EN RU
Самые дешевые тарифные планы для пенсионеров в "Киевстар", Vodafone и Lifecell: какой выбрать Какие тарифы украинских мобильных операторов подойдут пенсионерам (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Для пенсионеров выбор выгодного тарифного плана может стать важным шагом по оптимизации расходов на мобильную связь. Современные операторы, такие как Киевстар, Vodafone и Lifecell, предлагают различные тарифы, которые можно адаптировать под индивидуальные потребности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выбрать оптимальный тариф, чтобы снизить расходы на связь и не переплачивать за ненужные услуги.

Киевстар

Киевстар предлагает специальные тарифы для пенсионеров и лиц с инвалидностью. Таких тарифов два - "LOVE UA Комфорт" и "Любовь к родителям. Домашний".

В обоих пакетах предоставляются безлимитные звонки на номера Киевстар, однако у остальных услуг есть отличия.

Тариф "LOVE UA Комфорт"

  • Мобильный интернет - 6 ГБ
  • Звонки на Киевстар - Безлим
  • Звонки на другие мобильные и городские номера по Украине - 60 мин
  • SMS по Украине - 60 шт
  • Цена: 140 грн/месяц

Самые дешевые тарифные планы для пенсионеров в &quot;Киевстар&quot;, Vodafone и Lifecell: какой выбрать

Скриншот

Тариф "Любовь к родителям. Домашний"

  • Мобильный интернет - 7 ГБ
  • Звонки на Киевстар - Безлим
  • Звонки на другие мобильные и городские номера по Украине - 75 мин
  • SMS по Украине - 75 шт
  • Цена: 175 грн/месяц

Самые дешевые тарифные планы для пенсионеров в &quot;Киевстар&quot;, Vodafone и Lifecell: какой выбрать

Скриншот

Lifecell

В феврале 2024 года мобильная компания Lifecell предложила экономический тариф для пожилых людей. Также существуют бюджетные варианты, такие как "Просто Лайф" за 90 грн. и "Смарт Лайф" за 120 грн.

Тарифный план "Льготный"

  • Безлимит на Lifecell
  • Звонки на номера других операторов - 100 минут
  • Интернет, ГБ - 1 ГБ; +1 ГБ за каждые 30 мин исходящих звонков с BiP Out, при условии оплаченного пакета услуг на 30 дней
  • SMS по Украине - 50
  • Цена: 160 грн/месяц

Самые дешевые тарифные планы для пенсионеров в &quot;Киевстар&quot;, Vodafone и Lifecell: какой выбратьСамые дешевые тарифные планы для пенсионеров в &quot;Киевстар&quot;, Vodafone и Lifecell: какой выбрать

Скриншот

Тарифный план "Просто Лайф"

  • Интернет - 8 ГБ
  • Звонки на номера других операторов, включая lifecell - 300 мин
  • Безлимит на lifecell, который предоставляется после использования минут на все номера по Украине, предоставленные по пакету услуг на 4 недели
  • Цена: 90 грн/месяц

Самые дешевые тарифные планы для пенсионеров в &quot;Киевстар&quot;, Vodafone и Lifecell: какой выбрать

Скриншот

Тарифный план "Смарт Лайф"

  • Интернет - 25 ГБ
  • Звонки на номера других операторов, включая lifecell - 800 мин
  • Безлимит на lifecell, который предоставляется после использования минут на все номера по Украине, предоставленные по пакету услуг на 4 недели
  • Цена: 120 грн/месяц

Самые дешевые тарифные планы для пенсионеров в &quot;Киевстар&quot;, Vodafone и Lifecell: какой выбрать

Скриншот

Vodafone

Vodafone предлагает базовый тариф Vodafone Turbo за 180 грн., а также Vodafone SuperNet Start за 200 грн.

Vodafone Turbo

  • Интернет, ГБ - Безлим, включая 5 ГБ в роуминге
  • Звонки - 400+400 мин на разговоры, Безлим в сети Vodafone
  • Цена: 180 грн/месяц

Самые дешевые тарифные планы для пенсионеров в &quot;Киевстар&quot;, Vodafone и Lifecell: какой выбрать

Скриншот

Vodafone SuperNet Start

  • Интернет - 20+5 ГБ
  • Звонки - 200 мин на другие сети Украины и безлимит в сети Vodafone Украина; 50 мин в 16 стран (Польша, Германия, Чехия и другие страны)
  • SMS-50 на мобильные сети Украины - 50 шт. за 1,50 грн/день
  • Цена: 200 грн/месяц

Самые дешевые тарифные планы для пенсионеров в &quot;Киевстар&quot;, Vodafone и Lifecell: какой выбрать

Скриншот

Напомним, что "Киевстар" вносит изменения в один из тарифов для абонентов

А еще мы писали, что Киевстар сделал важное заявление для украинцев, которое поможет сохранить деньги.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Vodafone, Lifecell, Киевстар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар life:) Тарифы Vodafone Украина Пенсионеры
NEWS
"Прилеты" без тревоги и большой пожар. Что известно о последствиях удара по Харькову
"Прилеты" без тревоги и большой пожар. Что известно о последствиях удара по Харькову