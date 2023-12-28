"Самые большие на Земле": в Черниговской области разводят животных, вымерших много лет назад

В Черниговской области разводят первобытных животных, вымерших много лет назад. Речь идет о предках домашнего быка.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем уникальное животное и как они выглядят.

Что известно о животных

На территории области уже не один год разводят непосредственных предков домашнего быка - туров. Это животное одно из самых крупных млекопитающих, когда-то существовавших на Земле.

Тур - это животное, которое сначала было вытеснено, а затем совсем уничтожено. Однако на территории парка природы "Беремицьке" уже не один год разводят их, чтобы вернуть популяцию на территориях Украины.

Известно, что туры потеряли свою природную среду и были вытеснены, а в дальнейшем полностью уничтожены. Однако благодаря немецким зоологам их породу снова вывели в начале прошлого века. Новое выведенное животное называется "туры 2.0".

В частности, они очень схожи по внешним признакам и образу жизни со своими первобытными предками, и успешно занимают их нишу в современных экосистемах.

В Черниговской области разводят туров (фото: facebook.com/chernihivregiontravel)

Общее описание животного

Тур - большое животное (живая масса до 1200 кг), с тяжелой головой, длинными развитыми рогами, высокими и крепкими конечностями. Это непосредственный предок домашнего быка (крупного рогатого скота)

Был распространен в Европе, Центральной и Юго-Западной Азии, Северной Африке. Животные были черной, черно-бурой и красной мастей.

Тур отличался большой силой и быстротой. Самка тура за период лактации давала 500-700 кг молока.

Питались травой, побегами и листьями деревьев и кустарников. Естественных врагов у туров было мало: эти сильные и агрессивные животные легко справлялись с любым хищником.

На туров киевские князья любили охотиться в лесах. Впрочем, исчезновение этих быков явилось следствием не столько охоты, сколько уничтожение ареала их обитания - массовой вырубки лесов под поселение людей.

Размер тура и быка (фото: wikipedia)