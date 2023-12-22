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Опинились у центрі війни. У київському зоопарку врятували з-під обстрілів сервалів (фото)

Київ, П'ятниця 22 грудня 2023 15:10
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Опинились у центрі війни. У київському зоопарку врятували з-під обстрілів сервалів (фото) У Києві врятували сервалів (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Зоопарк у Києві врятував з міста Курахове на Донеччині чотирьох сервалів. Тварин вивезли з-під обстрілів.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Київського зоологічного парку загальнодержавного значення у Facebook розповідає історію порятунку тварин.

Четверо сервалів опинились у місті Курахове в Донецькій області. Зооактивісти врятували тварин з-під обстрілів та передано до зоопарку Києва.

Спеціалісти повідомляють, що тварини були хворими, виснаженими та у стані важкого стресу. Ветеринари та зоологи взялись до невідкладних заходів з лікування та відновлення.

Опинились у центрі війни. У київському зоопарку врятували з-під обстрілів сервалів (фото)Опинились у центрі війни. У київському зоопарку врятували з-під обстрілів сервалів (фото)Опинились у центрі війни. У київському зоопарку врятували з-під обстрілів сервалів (фото)

Два сервали вже пройшли лікування та звикають до нового помешкання (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Наразі вже минуло два місяці. Перша пара сервалів перейшла до наступного етапу реабілітації та соціалізації вже у власному вольєрі. Їх звати Осіріс і Сехмет.

Для їхнього комфорту в зоопарку створили африканське дерево з атрибутами для лазіння та точіння кігтів, два гамаки, фонтан з водою, три види ґрунтів та кам'яну скелю для стрибків.

Крім того, у вольєрі встановлено три види освітлення: сонячно-денне, сутінково-інфрачервоне та нічне місячне сяйво.

Опинились у центрі війни. У київському зоопарку врятували з-під обстрілів сервалів (фото)Опинились у центрі війни. У київському зоопарку врятували з-під обстрілів сервалів (фото)Опинились у центрі війни. У київському зоопарку врятували з-під обстрілів сервалів (фото)

Вольєр врятованих сервалів у київському зоопарку (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Відвідувачі можуть побачити Осіріса та Сехмет у їхній новій оселі на Острові Звірів.

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Київ тварини зооопарк