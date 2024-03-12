Найбільше жінок за останні 27 років. На "Академік Вернадський" вирушила нова антарктична експедиція (фото)
29-та Українська антарктична експедиція вирушила з Києва на станцію "Академік Вернадський" 11 березня. Вона має змінити зимівників з 28-ї УАЕ, які відпрацювали там майже рік.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на допис Національного антарктичного наукового центру у Facebook розповідає, що відомо про маршрут експедиції, її склад та обов'язки.
Маршрут експедиції
Виїхавши з Києва автобусом, Українська антарктична експедиція взяла курс на Польщу.
Звідти літаком вона дістанеться Чилі, а з порту Пунта-Аренас - українським криголамом "Ноосфера" до Антарктики.
Будь-яка подорож починається зі зборів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"Це вже третя ротація зимівників, яку ми проводимо за час повномасштабної війни. Знаходити професіоналів для річних експедицій дедалі складніше, адже багато полярників чи ідеальних кандидатів - на фронті", - зауважили в Національному антарктичному науковому центрі.
Уточнюється, що було кілька випадків, коли під час добору потенційні зимівники ставали військовослужбовцями.
Учасники 29-ї Української антарктичної експедиції (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"Але попри всі складнощі, ми не можемо зупинити антарктичну програму. Не маємо такого права ні перед минулими поколіннями, які вклали дуже багато сил і коштів, щоб Україна стала антарктичною державою, ні перед нинішнім, для якого Антарктика - це вікно у світ глобальної науки, ні тим паче перед майбутніми, адже наша присутність на крижаному континенті має надзвичайні перспективи", - наголосив директор НАНЦ Євген Дикий.
Склад нової Української антарктичної експедиції
Зазначається, що до складу 29-ї УАЕ потрапили 14 учасників та учасниць, які були відібрані на відкритому конкурсі. Серед них:
- 9 вчених (по 3 біологи, метеорологи та геофізики)
- 5 представників команди життєзабезпечення (лікар, кухар, сисадмін, системний механік, дизеліст-електрик)
Уточнюється, що вперше за останні 27 років в експедиції працюватиме чотири жінки (раніше стільки полярниць було лише у другій УАЕ 1997-1998 років).
Одна з учасниць - геофізик Анна Соіна - вирушила вже в другу свою зимівлю (раніше вона долучилась до 25-ї УАЕ 2020-2021 років).
У першу експедицію їдуть:
- біолог Тетяна Баглай
- метеоролог Валентина Гарбарчук
- лікар Іванна Котурбаш
Повідомляється також, що у новій команді - більшість новачків (десятеро), проте керуватиме ними один із найдосвідченіших полярників України, геофізик Юрій Отруба (для нього це буде восьма зимівля).
Склад 29-ї Української антарктичної експедиції (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)
Цікаві факти про нову експедицію
Впродовж року 29-та УАЕ виконуватиме дослідження за трьома основними напрямами:
- біологія
- геофізика
- метеорологія
Крім того, полярники забезпечуватимуть роботу станції "Академік Вернадський".
Зазначається, що наймолодшому учаснику експедиції - 23 роки, а найстаршій - 54 роки.
Всі вони представляють 9 регіонів України (Вінничина, Дніпро, Житомир, Київ, Львівщина, Одеса, Харків, Херсон і Черкащина).
Цікаві факти про 29-ту Українську антарктичну експедицію (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)
Нагадаємо, раніше полярники зі станції "Вернадського" показали рідкісні антарктичні гриби.
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