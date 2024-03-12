Найбільше жінок за останні 27 років. На "Академік Вернадський" вирушила нова антарктична експедиція (фото)

29-та Українська антарктична експедиція вирушила з Києва на станцію "Академік Вернадський" 11 березня. Вона має змінити зимівників з 28-ї УАЕ, які відпрацювали там майже рік.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на допис Національного антарктичного наукового центру у Facebook розповідає, що відомо про маршрут експедиції, її склад та обов'язки.

Маршрут експедиції

Виїхавши з Києва автобусом, Українська антарктична експедиція взяла курс на Польщу.

Звідти літаком вона дістанеться Чилі, а з порту Пунта-Аренас - українським криголамом "Ноосфера" до Антарктики.

Будь-яка подорож починається зі зборів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Це вже третя ротація зимівників, яку ми проводимо за час повномасштабної війни. Знаходити професіоналів для річних експедицій дедалі складніше, адже багато полярників чи ідеальних кандидатів - на фронті", - зауважили в Національному антарктичному науковому центрі.

Уточнюється, що було кілька випадків, коли під час добору потенційні зимівники ставали військовослужбовцями.

Учасники 29-ї Української антарктичної експедиції (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Але попри всі складнощі, ми не можемо зупинити антарктичну програму. Не маємо такого права ні перед минулими поколіннями, які вклали дуже багато сил і коштів, щоб Україна стала антарктичною державою, ні перед нинішнім, для якого Антарктика - це вікно у світ глобальної науки, ні тим паче перед майбутніми, адже наша присутність на крижаному континенті має надзвичайні перспективи", - наголосив директор НАНЦ Євген Дикий.

Склад нової Української антарктичної експедиції

Зазначається, що до складу 29-ї УАЕ потрапили 14 учасників та учасниць, які були відібрані на відкритому конкурсі. Серед них:

9 вчених (по 3 біологи, метеорологи та геофізики)

5 представників команди життєзабезпечення (лікар, кухар, сисадмін, системний механік, дизеліст-електрик)

Уточнюється, що вперше за останні 27 років в експедиції працюватиме чотири жінки (раніше стільки полярниць було лише у другій УАЕ 1997-1998 років).

Одна з учасниць - геофізик Анна Соіна - вирушила вже в другу свою зимівлю (раніше вона долучилась до 25-ї УАЕ 2020-2021 років).

У першу експедицію їдуть:

біолог Тетяна Баглай

метеоролог Валентина Гарбарчук

лікар Іванна Котурбаш

Повідомляється також, що у новій команді - більшість новачків (десятеро), проте керуватиме ними один із найдосвідченіших полярників України, геофізик Юрій Отруба (для нього це буде восьма зимівля).



Склад 29-ї Української антарктичної експедиції (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Цікаві факти про нову експедицію

Впродовж року 29-та УАЕ виконуватиме дослідження за трьома основними напрямами:

біологія

геофізика

метеорологія

Крім того, полярники забезпечуватимуть роботу станції "Академік Вернадський".

Зазначається, що наймолодшому учаснику експедиції - 23 роки, а найстаршій - 54 роки.

Всі вони представляють 9 регіонів України (Вінничина, Дніпро, Житомир, Київ, Львівщина, Одеса, Харків, Херсон і Черкащина).

Цікаві факти про 29-ту Українську антарктичну експедицію (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)