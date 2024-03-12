Больше всего женщин за последние 27 лет. На "Академик Вернадский" отправилась новая антарктическая экспедиция (фото)

29-я Украинская антарктическая экспедиция отправилась из Киева на станцию "Академик Вернадский" 11 марта. Она должна сменить зимовщиков из 28 УАЭ, которые отработали там почти год.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Национального антарктического научного центра в Facebook рассказывает, что известно о маршруте экспедиции, ее составе и обязанностях.

Маршрут экспедиции

Выехав из Киева на автобусе, Украинская антарктическая экспедиция взяла курс на Польшу.

Оттуда самолетом она доберется до Чили, а из порта Пунта-Аренас - украинским ледоколам "Ноосфера" в Антарктику.

Любое путешествие начинается со сборов (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Это уже третья ротация зимовщиков, которую мы проводим за время полномасштабной войны. Находить профессионалов для годовых экспедиций все сложнее, ведь многие полярники или идеальные кандидаты - на фронте", - отметили в Национальном антарктическом научном центре.

Уточняется, что было несколько случаев, когда во время отбора потенциальные зимовщики становились военнослужащими.

Участники 29-й Украинской антарктической экспедиции (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Но, несмотря на все сложности, мы не можем остановить антарктическую программу. Не имеем такого права ни перед прошлыми поколениями, которые вложили очень много сил и средств, чтобы Украина стала антарктическим государством, ни перед нынешним, для которого Антарктика - это окно в мир глобальной науки, ни тем более перед будущими, ведь наше присутствие на ледяном континенте имеет чрезвычайные перспективы", - подчеркнул директор НАНЦ Евгений Дикий.

Состав новой Украинской антарктической экспедиции

Отмечается, что в состав 29 УАЭ попали 14 участников и участниц, которые были отобраны на открытом конкурсе. Среди них:

9 ученых (по 3 биолога, метеоролога и геофизика)

5 представителей команды жизнеобеспечения (врач, повар, сисадмин, системный механик, дизелист-электрик)

Уточняется, что впервые за последние 27 лет в экспедиции будут работать четыре женщины (ранее столько полярниц было только во второй УАЭ 1997-1998 годов).

Одна из участниц - геофизик Анна Соина - отправилась уже во вторую свою зимовку (ранее она присоединялась к 25-й УАЭ 2020-2021 годов).

В первую экспедицию едут:

биолог Татьяна Баглай

метеоролог Валентина Гарбарчук

врач Иванна Котурбаш

Сообщается также, что в новой команде - большинство новичков (десятеро), однако руководить ними будет один из опытнейших полярников Украины, геофизик Юрий Отруба (для него это будет восьмая зимовка).



Состав 29-й Украинской антарктической экспедиции (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Интересные факты о новой экспедиции

В течение года 29 УАЭ будет выполнять исследования по трем основным направлениям:

биология

геофизика

метеорология

Кроме того, полярники будут обеспечивать работу станции "Академик Вернадский".

Отмечается, что самому младшему участнику экспедиции - 23 года, а самому старшему - 54 года.

Все они представляют 9 регионов Украины (Винницкая область, Днепр, Житомир, Киев, Львовская область, Одесса, Харьков, Херсон и Черкасская область).

Интересные факты о 29-й Украинской антарктической экспедиции (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)