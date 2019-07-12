Навредит жертвам насилия: Супрун "разнесла" закон о кастрации педофилов

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун считает закон о кастрации педофилов №6449 популистским

Уляна Супрун резко высказалась о принятии законопроекта № 6449 о принудительной химической кастрации и открытом реестре педофилов, который был принят в четверг, 11 июля, в последний рабочий день Верховной Рады. Об этом чиновник написала на своей Facebook-странице.

И. о. министра здравоохранения назвала законопроект, за который "в целом" проголосовали 247 народных избранников искусной предвыборной манипуляцией. Супрун назвала такое решение популизмом, из-за чего был проигнорирован принятый "за основу", тщательно разработанный экспертами законопроект №6607. Он предусматривал ужесточение наказания за сексуальные преступления против детей до 20 лет и пожизненного заключения, закрытый реестр педофилов и добровольную кастрацию преступников с диагнозом "педофилия".

Вместо этого законопроект №6449 предусматривает принудительную кастрацию всех преступников, которые посягнули на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

"Это означает, что Украина станет первым государством в мире, которая превратит лечение в наказание", - заявляет Супрун.

Уляна Супрун раскритиковала закон о кастрации педофилов (фото: facebook.com)

По словам Уляны Супрун (и с ней соглашаются многие эксперты, в частности юрист-криминолог Анна Маляр и заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. - Ред.), не все, кто совершил преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, являются педофилами. Чиновница утверждает, что таких только половина.

"Педофилия действительно является психической болезнью. Ее действительно лечат химической кастрацией, но только в комплексе с другими методами лечения", - пишет глава Минздрава.

А согласно закону 6649 в Украине химическую кастрацию будут принудительно делать людям, без учета их состояния здоровья.

"Конечно, когда очень хочется снова попасть в Раду, но шансы ежедневно становятся меньше, можно пренебрегать базовыми правами человека. А с помощью популизма "проталкивать" в Раде абсолютно антигуманный закон", - пишет Супрун.

Уляна Супрун считает, что использование принудительной химической кастрации, как метода наказания без согласия, является грубым нарушением прав человека, предусмотренных Конституцией Украины и международными конвенциями. Такая медицинская мера должна быть частью лечения, происходить гуманно и дополняться другими методами.

Супрун утверждает, что законопроект №6607 полностью соответствует международным нормам, а если принятый Радой закон №6449 вступит в силу, Украина будет иметь иски в Европейский суд по правам человека.

"Уже сейчас очевидно, что это будет признано нарушением прав человека", - утверждает чиновница.

Еще одним признаком того, что закон является популистским, Супрун считает то, что в нем нет никаких объяснений, как будет работать заявленный открытый реестр педофилов.

Уляна Супрун раскритиковала закон о кастрации педофилов (фото: facebook.com/ulanasuprun)

"Открытые реестры могут навредить самим жертвам сексуального насилия. Ведь большая часть случаев сексуального насилия происходит в семьях. Только 10% таких преступлений совершаются незнакомыми жертве преступниками. Другая часть случаев происходит в семье или близком кругу", - считает чиновник.

Ведь чем меньше ребенок, тем больше шансов, что насильником являются члены семьи. И часто сами матери, узнавая, что их муж или любовник насилует ребенка, скрывают это, чтобы он не попал в реестр. Об этом свидетельствует американский опыт.

"Надеюсь, что президент не подпишет этот закон. Потому что врачи не будут осуществлять антигуманное "лечение", которое противоречит их профессиональной этике", - подытожила чиновница.

Напомним, вопрос рассмотрения Закона о химической кастрации и реестра педофилов был вновь поднят после резонансного дела о попытке изнасилования и убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Ивановке Одесской области.

После того, как тело ребенка было обнаружено 19 июня в выгребной яме домохозяйства семьи Тарасовых петиция об ужесточении наказания педофилам буквально за несколько дней набрала необходимое количество голосов.