Нашкодить жертвам насильства: Супрун "рознесла" закон про кастрацію педофілів

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун вважає закон про кастрацію педофілів №6449 популістським

Уляна Супрун різко висловилася про прийняття законопроекту № 6449 про примусову хімічну кастрацію та відкритий реєстр педофілів, який був прийнятий в четвер, 11 липня, в останній робочий день Верховної Ради. Про це чиновник написала на своїй Facebook-сторінці.

В. о. міністра охорони здоров'я назвала законопроект, за який "в цілому" проголосувало 247 народних обранців майстерною передвиборчою маніпуляцією. Супрун назвала таке рішення популізмом, через що був проігнорований прийнятий "за основу", ретельно розроблений експертами законопроект №6607. Він передбачав посилення покарання за сексуальні злочини проти дітей до 20 років та довічного ув'язнення, закритий реєстр педофілів та добровільну кастрацію злочинців з діагнозом "педофілія".

Натомість законопроект №6449 передбачає примусову кастрацію усіх злочинців, які посягнули на статеву недоторканність неповнолітніх.

"Це означає, що Україна стане першою державою у світі, яка перетворить лікування на покарання", - заявляє Супрун.

Уляна Супрун розкритикувала закон про кастрацію педофілів (фото: facebook.com)

За словами Уляни Супрун (і з нею погоджуються багато експертів, зокрема юрист-кримінолог Анна Маляр і заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. - Ред.), не всі, хто вчинив злочини сексуального характеру щодо неповнолітніх, є педофілами. Чиновниця стверджує, що таких лише половина.

"Педофілія дійсно є психічною хворобою. Її дійсно лікують хімічною кастрацією, але лише в комплексі з іншими методами лікування", - пише очільниця МОЗ.

А згідно закону 6649 в Україні хімічну кастрацію будуть примусово робити людям, без урахування їхнього стану здоров’я.

"Звісно, коли дуже хочеться знову потрапити до Ради, але шанси щодня стають меншими, можна нехтувати базовими правами людини. А з допомогою популізму "просовувати" в Раді абсолютно антигуманний закон", - пише Супрун.

Уляна Супрун вважає, що використання примусової хімічної кастрації як методу покарання без згоди, є грубим порушенням прав людини, передбачених Конституцією України та міжнародними конвенціями. Такий медичний захід має бути частиною лікування, відбуватися гуманно і доповнюватися іншими методами.

Супрун стверджує, що законопроект №6607 відповідає повністю міжнародним нормам, а якщо ухвалений Радою закон №6449 набере чинності, Украиїна матиме позови до Європейського суду з прав людини.

"Вже зараз очевидно, що це буде визнано порушенням прав людини", - стверджує чиновниця.

Ще однією ознакою того, що закон є популістським, Супрун вважає те, що в ньому нема жлдних пояснень, як буде працювати оголошений відкритий реєстр педофілів.

Уляна Супрун розкритикувала закон про кастрацію педофілів (фото: facebook.com/ulanasuprun)

"Відкриті реєстри можуть нашкодити самим жертвам сексуального насильства. Адже велика частина випадків сексуального насильства стається в сім’ях. Лише 10% таких злочинів скоюються незнайомими жертві злочинцями. Інша частина випадків трапляються в сім’ї або близькому колі", - вважає чиновник.

Адже чим менша дитина, тим більше шансів, що гвалтівником є члени родини. І часто самі матері, дізнаючись, що їхній чоловік чи коханець гвалтує дитину, приховують це, аби він не потрапив до реєстру. Про це свідчить американський досвід.

"Сподіваюся, що президент не підпише цей закон. Бо лікарі не будуть здійснювати антигуманне "лікування", яке суперечить їхній професійній етиці", - підсумувала чиновниця.

Нагадаємо, питання розгляду Закону про хімічну кастрацію і реєстр педофілів було знову піднято після резонансної справи про спробу згвалтування і вбивство 11-річної Даші Лук'яненко в Іванівці Одеської області.

Після того, як тіло дитини було виявлено 19 червня у вигрібній ямі домогосподарства сім'ї Тарасових петиція про посилення покарання педофілів буквально за кілька днів набрала необхідну кількість голосів.