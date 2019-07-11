Закон о кастрации педофилов: как теперь будут наказывать преступников

Закон о кастрации педофилов (коллаж: РБК-Украина)

Верховная Рада приняла два законопроекта о кастрации и реестре педофилов

Закон о химической кастрации и реестре педофилов был принят в четверг, 11 июля. Как будут наказывать за сексуальное насилие в отношении малолетних детей, и кто получит доступ к реестру, в материале Styler.

Отметим, что Верховной Радой было принято два законопроекта - №6607, который предусматривает добровольную химическую кастрацию и закрытый реестр, и №6449, в котором идет речь о принудительной кастрации педофилов и открытом реестре. Первый закон был принят за основу.

Согласно законопроекту №6449 принудительной кастрации будут подлежать лица в возрасте от 18 до 65 лет.

Также закон предусматривает усиление наказания за изнасилование несовершеннолетних. Их будут лишать свободы на срок от 7 до 15 лет, а не до 12 лет, как было ранее.

А за развратные действия по отношению к детям, которые не достигли 16-летнего возраста наказание увеличили до пяти лет вместо трех.

Отметим, что над осужденными будет установлен пожизненный административный надзор полиции.

К тому же документом создается публичный регистр педофилов, которые были осуждены к лишению свободы согласно статьям 152, 153, 155, 156 Уголовного кодекса Украины за изнасилование малолетних и несовершеннолетних.

Отметим, что законопроект № 6607, который приняли ранее 11 июля за основу, предусматривал усиление ответственности за изнасилование и растление детей, не достигших 14-летнего возраста, а также добровольную химическую кастрацию и закрытый реестр педофилов.

В этом законе предлагается изменить статью 63 "Лишение свободы на определенный срок". Максимальным сроком осуждения становится 20 лет вместо 15 (если не учитывать пожизненного лишения свободы).

А в статье 81 "Условно-досрочное освобождение" добавлен пятый пункт, в котором говорится о том, что лица, осужденные за совершение особо тяжкого преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетнего ребенка не могут быть освобождены досрочно.

Закон о кастрации педофилов (фото: pixabay.com)

Какие же изменения в Уголовный кодекс предлагает законоопроект 6607

Добавлена новая статья 82(1) "Замена неотбытой части наказания добровольными мерами медицинского характера".

Так, к добровольной химической кастрации, могут прибегнуть осужденные за особо тяжкое сексуальное преступление против ребенка, которые уже отсидели 10-летний срок. Также преступнику необходимо поставить диагноз "педофилия".

Отметим, что осужденные на пожизненное заключение не могут выйти досрочно, солгасившись на химическую кастрацию.

Новая статья 95(1) объясняет, что такое химическая кастрация.

Она "заключается во введении лицу медицинских препаратов, которые вызывают постоянное уменьшение сексуальных влечения и активности".

Осужденному будут вводить антиандрогенные препараты, которые состоят из химических веществ, с целью снижения либидо и сексуальной активности.

Статья 152 "Изнасилование" дополнилась пятым и шестым пунктом.

За изнасилование малолетнего ребенка будут наказывать на срок 20 лет. А за повторное совершение преступления против ребенка будут наказывать пожизненным заключением. Пожизненное заключения также предусмотрено за изнасилование ребенка преступникам, которые ранее были осуждены за изнасилования любого лица.

В статье 153 "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом" также внесены изменения.

Теперь за соответствующее преступление против ребенка будут давать 20 лет. А в случае рецидива преступнику светит пожизненное заключение.

Вячеслав Аброськин, один из главных инициаторов ужесточения наказания за сексуальные преступления против детей, выразил недовольство принятием положений закона 6449 вместо 6607, который теперь, вероятно, будет рассматривать Рада нового созыва.

Скрин: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Анна Маляр, юрист-криминолог, также выразила свое мнение о принятии заонопроекта 6449. Правозащитница, считает, что согласно этому закону химической кастрации будут поддавать психически здоровых людей, которым не поставлен диагноз педофилия.

Шановні журналісти, зверніть увагу на це шулерство і рівень безграмотності депутатів, які проголосували за законопроект 6449(це той, що РПЛ подала)! Депутати проголосували за примусове лікування від псиіхічної хвороби здорових людей! Законопроект Ляшка - це примусова хімічна кастрація НЕ ЛИШЕ педофілів, а і здорових людей. Це зі смішних новин) Ще смішніше, що це підтримало 248 депутатів) Уявіть собі рівень компетентності) А з гарних новин - наш законопроект 6607 прийнятий за основу! Це означає, що у здорового глузду є шанси! Ура! Опубліковано Anna Maliar Четвер, 11 липня 2019 р.

Видео: facebook.com/Анна Маляр

Напомним, вопрос рассмотрения Закона о химической кастрации и реестре педофилов был вновь поднят после резонансного дела о попытке изнасилования и убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Ивановке Одесской области.

После того, как тело ребенка было обнаружено 19 июня в выгребной яме домохозяйства семьи Тарасовых петиция об ужесточении наказания педофилов буквально за несколько дней набрала необходимое количество голосов.