Петиция против педофилов подписана: что теперь будет с "Законом Даши Лукьяненко"

Фото: коллаж РБК-Украина

После убийства 11-летней девочки петиции неофициально присвоили имя погибшей

Убийство Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе огромный резонанс, и после зверского преступления украинцы массово подписывали петицию против педофилов, которую уже даже называют в честь погибшей 11-летней девочки. 22 июня утром документ собрал необходимое количество поддержки и даже превысил отметку в 25 тысяч.

Петиция против педофилов "Защита детей от сексуального насилия" появилась на сайте е-петиций Верховной Рады 27 мая. До того времени, как тело Даши было обнаружено, она собрала только 2 тысячи подписей. После ужасной находки количество голосов стало стремительно расти, и за сегодняшнее утро инициативу поддержали еще более 2 тысяч граждан, в итоге документ на момент написания материала собрал 25 906 подписей.

В петиции говорится о необходимости ужесточить наказания для преступников, совершивших сексуальное насилие. В частности, речь идет о химической кастрации, а также о введении Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления. Об этом говорится в законопроекте №6607, к которому предложены некоторые новации.

Фото: скрин петиции (itd.rada.gov.ua)

Автором петиции является Анна Маляр, а среди соавторов документа - заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. В своем видеообращении юрист-криминалист отметила, что при написании инициативы столкнулась с жесткой критикой защитников прав педофилов и насильников, поэтому потребовалась дополнительная работа с законопроектом.

Видео: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"На слова правозащитников, которые стоят на страже прав осужденных за половые преступления, отвечу словам министра юстиции Польши Збигнева Зебро:

"Право на охрану наших детей мы ставим выше анонимности преступников. Закон должен защищать ребенка, а не педофила. Государство несет ответственность за защиту ребенка, а не педофила. Преступник, который оскорбляет детей, должен иметь дело с серьезными последствиями. Не только многолетним приговором, но и потерей анонимности", - написал Аброськин в своем Facebook.

Отметим, что согласно закону, после набора необходимого количества подписей (25 тысяч) петиция должна быть рассмотрена Верховной Радой Украины, а на сайте опубликуют ответ. Можно предположить, что учитывая широкое внимание общественности к этому вопросу после чудовищного преступления в Ивановке под Одессой, "Закон Даши Лукьяненко" будет принят.

Так, сегодня в парламенте нардепы уже предложили провести 27 июня внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов об открытом реестре педофилов и об их химической кастрации.

Даша Лукьяненко (фото: facebook.com)

Как сообщалось ранее, 21 июня подозреваемому в убийстве Даши Лукьяненко Николаю Тарасову избрали меру пресечения - 60 суток без права внесения залога. Извращенец полностью признал свою вину и сказал, что уничтожал следы без посторонней помощи. Ему грозит пожизненное заключение.

Также мы писали о том, что семье Николая Тарасова угрожают расправойодносельчане. Их дом находится под усиленной охраной, потому что ивановцы хотят его сжечь.

Напомним, недавно стало известно, что отец подозреваемого в убийстве 11-летней Даши был судим за изнасилование.Именно поэтому семья 15 лет назад вынуждена была покинуть место жительства и переехать в Ивановку.