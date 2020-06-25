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Наводнение на Прикарпатье: вода "смыла" железную дорогу (эпичное видео)

STYLERЖизнь    25.06.2020 - 08:32
Наводнение на Прикарпатье: вода "смыла" железную дорогу (эпичное видео)
Наводнение на Прикарпатье (фото: mvs.gov.ua)

В Ивано-Франковской области заблокировано движение по железной дороге

В Ивано-Франковской области наводнение из-за сильных дождей натворило много беды. В области подтоплены 200 населенных пунктов, погибли от стихийного бедствия трое человек. Сейчас спасатели круглосуточно работают над ликвидацией последствий наводнения, так как движение железной дороги и другого транспорта пока заблокировано.

Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Повреждена железнодорожная инфраструктура на участках Яремче-Микуличин и Микуличин-Ворохта. Поэтому со вчерашнего дня было временно остановлено движение пригородных поездов № 6402/6401 Ивано-Франковск-Ворохта-Ивано-Франковск. Работы по ликвидации последствий стихии проводит Ивано-Франковская дистанция пути", - написал Криклий.

На страничке министра появилось видео разрушающей стихии, на нем видно, как большая вода "размыла" железную дорогу.

На Прикарпатье вода смыла железную дорогу (видео: facebook.com/vladyslav.kryklii)

Как мы ранее сообщали, жителей Львова просят в ближайшие дни воздержаться от поездок в Карпаты. Это связано с паводками в западных областях Украины.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины наводнение
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