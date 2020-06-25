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Повінь на Прикарпатті: вода "змила" залізну дорогу (епічне відео)

STYLERЖиття    25.06.2020 - 08:32
Повінь на Прикарпатті: вода "змила" залізну дорогу (епічне відео)
Повінь на Прикарпатті (фото: mvs.gov.ua)

В Івано-Франківській області заблокований рух по залізниці

В Івано-Франківській області повінь через сильні дощі накоїла багато біди. В області підтоплено 200 населених пунктів, загинули від стихійного лиха троє людей. Зараз рятувальники цілодобово працюють над ліквідацією наслідків повені, через те, що рух залізниці та іншого транспорту поки заблоковано.

Про це Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянках Яремче-Микуличин і Микуличин-Ворохта. Тому з вчорашнього дня було тимчасово зупинено рух приміських поїздів № 6402/6401 Івано-Франківськ-Ворохта-Івано-Франківськ. Роботи з ліквідації наслідків стихії проводить Івано-Франківська дистанція колії", - написав Криклій.

На сторінці міністра з'явилося відео руйнівної стихії, на ньому видно, як велика вода "розмила" залізницю.

На Прикарпатті вода змила залізну дорогу (відео: facebook.com/vladyslav.kryklii)

Як ми раніше повідомляли, мешканців Львова просять у найближчі дні утриматись від поїздок в Карпати. Це пов'язано з паводками в західних областях України.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України повінь
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