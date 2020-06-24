Во Львове из-за непогоды рекомендуют воздержаться от поездок в Карпаты

Фото: паводок (mvs.gov.ua)

Львовян просят в ближайшие дни оставаться в городе

Жителей Львова просят в ближайшие дни воздержаться от поездок в Карпаты. Это связано с паводками в западных областях Украины.

Об этом написал мэр города Андрей Садовый на странице в Facebook.

Отметим, что в горных районах западных областей страны сильные дожди вызвали мощные наводнения.

"Прошу всех львовян, которые планировали поездки в Карпаты в ближайшие дни, воздержаться от них. Берегите жизнь и здоровье. Возле Львова тоже много хороших мест для отдыха", - заявил мэр Львова.

Напомним, паводки охватили большинство западных областей страны. Наихудшая ситуация наблюдается в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Мощные потоки воды разрушают дороги, инфраструктуру и дома. Под водой оказались десятки населенных пунктов.

Завтра на Днестре ожидается максимальный паводок, уровень воды на Прикарпатье может подняться до 9 метров.

Кроме того, сегодня волна пошла на Тернопольскую область.

Добавим, жертвами стихии в западных областях стали 3 человека.

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Автор: Дмитрий Левицкий