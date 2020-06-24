ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львове из-за непогоды рекомендуют воздержаться от поездок в Карпаты

Новости » Общество     24.06.2020 - 20:21
Во Львове из-за непогоды рекомендуют воздержаться от поездок в Карпаты
Фото: паводок (mvs.gov.ua)

Львовян просят в ближайшие дни оставаться в городе

Жителей Львова просят в ближайшие дни воздержаться от поездок в Карпаты. Это связано с паводками в западных областях Украины.

Об этом написал мэр города Андрей Садовый на странице в Facebook.

Отметим, что в горных районах западных областей страны сильные дожди вызвали мощные наводнения.

"Прошу всех львовян, которые планировали поездки в Карпаты в ближайшие дни, воздержаться от них. Берегите жизнь и здоровье. Возле Львова тоже много хороших мест для отдыха", - заявил мэр Львова.

Напомним, паводки охватили большинство западных областей страны. Наихудшая ситуация наблюдается в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Мощные потоки воды разрушают дороги, инфраструктуру и дома. Под водой оказались десятки населенных пунктов.

Завтра на Днестре ожидается максимальный паводок, уровень воды на Прикарпатье может подняться до 9 метров.

Кроме того, сегодня волна пошла на Тернопольскую область.

Добавим, жертвами стихии в западных областях стали 3 человека.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ГидрометцентрЛьвовКарпатыпаводокнаводнение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь