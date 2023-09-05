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Навіть сніданок не включений. Дивіться, як виглядає готельний номер за 147 тисяч

Як виглядає готель в Парижі за 147 тисяч (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Парижі за ніч у 5-зірковому готелі, який розташований поруч з Ейфелевою вежею, доведеться заплатити 147 тисяч гривень. Однак, у вартість навіть не входить сніданок.

Що відомо про готель та чому така вартість - читайте нижче.

Чим особливий готель

Згідно з даними на Booking, готель Brach Paris розташований у 16-му окрузі Парижа, поруч з Ейфелевою вежею. У цьому 5-зірковому паризькому готелі є фітнес-клуб з басейнами, сауною, хамамом і масажними кабінетами, а також перукарня.

Також гості можуть безкоштовно відвідувати групові заняття з фітнесу. До того ж гостям надаються туалетно-косметичні засоби, виготовлені на замовлення та високоякісна постільна білизна.

У деяких номерах облаштовано терасу з видом на Париж. Для гостей готелю Brach можуть організувати індивідуальний трансфер на лімузині. 

Як виглядає готель Brach Paris (фото: booking.com)

Що входить у номер

Доба в люксі для двох людей з терасою і гідромасажною ванною коштує 146,961 грн. За сніданок доведеться доплатити 1 470 грн.

У номері також є кондиціонер, телевізор, тераса та міні-бар.

Зокрема, платити за номер потрібно заздалегідь. Однак, при певних обставинах готель гроші не повертає.

Скриншот

Раніше ми повідомляли, які предмети можна "чесно" вкрасти у номері готелю.

Також читайте, як отримати сніданок із собою при ранньому виселенні з готелю.

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