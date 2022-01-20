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Как получить завтрак с собой при раннем выселении из отеля: об этом мало кто знает

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Четверг 20 января 2022 19:34
Как получить завтрак с собой при раннем выселении из отеля: об этом мало кто знает Как получить завтрак при раннем выселении из отеля (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Часто люди планируют уехать из отеля раньше, чем начнется завтрак. Однако, не стоит его пропускать, а просто попросить упаковать еду с собой.

Об этом пишет dip.org.ua.

Так, нередко путешественники имеют завтрак, что включен в стоимость проживания в отеле. Однако, бывают случаи, когда нужно раньше выехать спеша на самолет или автобус. Поэтому стоит попросить об услуге "завтрак на вынос". К тому же это абсолютно бесплатно.

Также важно знать, что никто не запакует вам завтрак, если вы попросите об этом утром перед выездом. Это стоит сделать накануне, желательно днем.

Тогда повара точно смогут приготовить и упаковать для вас еду в дорогу.

В частности, вы можете надеяться на сэндвичи и фрукты. Однако, иногда еще могут положить что-то сладкое: батончик, кекс или вафли. Также обычно к завтраку добавляют бутылочку воды или сок.

Кроме того, если вы попросите о завтраке поздно вечером или утром перед выездом – персонал ничего не сможет сделать, ведь кухня будет закрыта.

Также о завтраке нужно просить вежливо, а не требовать его. Все потому, что персонал имеет право вам отказать.

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