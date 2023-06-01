Туристам на замітку: які предмети можна "чесно" вкрасти у номері готелю

У готельних номерах для гостей є багато предметів, якими вони можуть користуватися безкоштовно. І частину цих речей можна спокійно забрати з собою після виїзду з номера.

Що можна забрати із номера готелю

За словами експертів, туристи можуть забирати спокійно очевидні речі, які надаються особисто для кожного гостя. Цей список містить:

туалетне приладдя (кускове мило, шампунь, інші засоби в індивідуальній упаковці)

одноразові тапочки

дрібне канцелярське приладдя - ручки та блокноти з логотипом

міні-набори для шиття

А що забирати з номера готелю не можна

А ось решту речей забирати з готельного номера не можна. Це стосується банних рушників, халатів, журналів, книг – ці предмети належать до власності готелю.

Категорично не можна виносити з номера техніку – пульти для телевізора, фени, кавоварки, праски. Не можна забирати постільні речі, покривала, подушки та пледи.

Менеджери люксових готелів скаржаться, що туристи люблять виносити з номерів два предмети, які викликають у співробітників подив - це пульти від телевізора та туалетний папір.

"Безумно дратує, коли гості просять принести в номер туалетний папір, а ми й так кладемо в номер два свіжі рулони щодня, щоб виявити, що вони забрали все додому. Особливо, коли це роблять гості з люксу, вартість якого перевищує кілька сотень євро за ніч", - наголошують експерти.