Туристам на замітку: які предмети можна "чесно" вкрасти у номері готелю
У готельних номерах для гостей є багато предметів, якими вони можуть користуватися безкоштовно. І частину цих речей можна спокійно забрати з собою після виїзду з номера.
Список таких предметів назвали готельні експерти для видання The Sun.
Що можна забрати із номера готелю
За словами експертів, туристи можуть забирати спокійно очевидні речі, які надаються особисто для кожного гостя. Цей список містить:
- туалетне приладдя (кускове мило, шампунь, інші засоби в індивідуальній упаковці)
- одноразові тапочки
- дрібне канцелярське приладдя - ручки та блокноти з логотипом
- міні-набори для шиття
А що забирати з номера готелю не можна
А ось решту речей забирати з готельного номера не можна. Це стосується банних рушників, халатів, журналів, книг – ці предмети належать до власності готелю.
Категорично не можна виносити з номера техніку – пульти для телевізора, фени, кавоварки, праски. Не можна забирати постільні речі, покривала, подушки та пледи.
Менеджери люксових готелів скаржаться, що туристи люблять виносити з номерів два предмети, які викликають у співробітників подив - це пульти від телевізора та туалетний папір.
"Безумно дратує, коли гості просять принести в номер туалетний папір, а ми й так кладемо в номер два свіжі рулони щодня, щоб виявити, що вони забрали все додому. Особливо, коли це роблять гості з люксу, вартість якого перевищує кілька сотень євро за ніч", - наголошують експерти.
До речі, раніше ми писали, що покоївка дала пораду, що не можна робити одразу після заселення до готелю.
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